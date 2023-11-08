【韓網熱帖】韓網吵翻！黑偶像團成員整容是最讓人無語的行為

偶像團成員真的很難當！

胖一點點被罵「毫無職業素養」，瘦一點點被說「看起來不健康」，黑了、白了、矮了、高了，通通都有人罵，黑粉們就像拿著放大鏡一般在偶像團成員們身上挑刺。

最近有網友在NATE PANN上發文討論，稱「黑愛豆整容是最讓人無語的」，撰寫者表示，「素人有想要整的地方或者有了錢的話也會去整啊，顏值對於愛豆來說多重要啊，整容有什麼可黑的呢？整了之後變美了變帥了不就行了嘛？ 我真是搞不懂為什麼整容會成為黑點，所以才會想要發帖問一下」。

對此韓國網友們也展開了積極地討論：

1. 我也很好奇，整容又不是犯錯，粉絲為什麼這麼拼命解釋說他們沒整，很多時候就是因為粉絲睜著眼睛說瞎話打死都不承認整了，本命才會被人黑啊

2. 明明和過去完全是兩副臉，偏偏要說和以前長一樣，還要拉踩長得好看的人，老實說你們自己也這樣覺得吧，我有一種天天在看戲的感覺

3. 一般都是愛豆被人黑在前，粉絲不得已才出面維護好嗎？你們又不是整容醫院的醫生，愛豆照片上只要有一點點不一樣的地方，就會被狂踩整了，你居然還顛倒黑白罵粉絲。 這幫人對著自己沒開濾鏡照的照片就會找理由， 什麼沒拍好啦，本人不上鏡啦，對著藝人的照片就會各種雞蛋裡挑骨頭，空口鑑定他人整容

4. 因為承認整容了就會被嘲啊 kkkkk，而且愛豆一般原生顏值都在中上等，但要是承認整了話就會被各種陰陽怪氣，說是長得好看全靠科技狠活

5. 整容就是人生loser啊， 就和運動員嗑藥拿成績一樣，都是作弊行為

6. 因為大家都有一種藝人比素人外形更優越的思維定式，覺得藝人天生就不一樣！ 藝人就是跟素人不一樣！ 一旦發現藝人整了，就會產生這樣的想法 ：原生臉還不如我好看呢 < 繼而憤憤不平 ，她跟我有什麼不一樣啊？然後就會受到刺激開始黑人家

7. 有錢了你才能整容啊，沒錢說個屁

8. 比起黑人家整容，我更不理解的是撞衫、撞造型被黑

9. 是因為有人明明是一張假臉，非說自己是自然美人，才會被罵啊

10. 整容怪們既沒有魅力，又沒有才華

11. 我是真的不理解愛豆為什麼會因為整容這種事被黑kkkkkk，與其保留原生醜臉天天被人嘲，真不如先完成改裝再出道呢

12. 老實說，即使是素人，90%的單眼皮都會去做成雙眼皮，我身邊沒有人不做的

13. 愛豆是個靠臉吃飯的職業，知道愛豆整過臉之後會有一種受騙上當的感覺 kkkkkk，要是你男朋友是個戴假髮的禿頭，你發現真相之後心情難道不會很奇怪嗎

14. 那些人是因為自己哪怕整容了也整不出好看的臉

15. 男人從來不說什麼整容美人之類的，反而都是女生在罵女愛豆，搞雌競那一套，根本就是自己沒錢整不了，完全是因為嫉妒

16. 單純是因為嫉妒愛豆長得好看吧，如果整形之後還醜的話，根本就沒人關心

17. 特別反感整容愛豆的粉絲拉踩沒動過臉的愛豆長得醜

18. 這不就是和背假包偏偏說是正品一樣嗎，總有一天會被發現的，大家都因為丟人而安安靜靜地待著

原文：https://pann.nate.com/talk/371335961#replyArea

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