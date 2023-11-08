【韩网热帖】韩网吵翻！黑偶像团成员整容是最让人无语的行为

偶像团成员真的很难当！

胖一点点被骂「毫无职业素养」，瘦一点点被说「看起来不健康」，黑了、白了、矮了、高了，通通都有人骂，黑粉们就像拿著放大镜一般在偶像团成员们身上挑刺。

最近有网友在NATE PANN上发文讨论，称「黑爱豆整容是最让人无语的」，撰写者表示，「素人有想要整的地方或者有了钱的话也会去整啊，颜值对於爱豆来说多重要啊，整容有什么可黑的呢？整了之后变美了变帅了不就行了嘛？ 我真是搞不懂为什么整容会成为黑点，所以才会想要发帖问一下」。

对此韩国网友们也展开了积极地讨论：

1. 我也很好奇，整容又不是犯错，粉丝为什么这么拼命解释说他们没整，很多时候就是因为粉丝睁著眼睛说瞎话打死都不承认整了，本命才会被人黑啊

2. 明明和过去完全是两副脸，偏偏要说和以前长一样，还要拉踩长得好看的人，老实说你们自己也这样觉得吧，我有一种天天在看戏的感觉

3. 一般都是爱豆被人黑在前，粉丝不得已才出面维护好吗？你们又不是整容医院的医生，爱豆照片上只要有一点点不一样的地方，就会被狂踩整了，你居然还颠倒黑白骂粉丝。 这帮人对著自己没开滤镜照的照片就会找理由， 什么没拍好啦，本人不上镜啦，对著艺人的照片就会各种鸡蛋里挑骨头，空口鉴定他人整容

4. 因为承认整容了就会被嘲啊 kkkkk，而且爱豆一般原生颜值都在中上等，但要是承认整了话就会被各种阴阳怪气，说是长得好看全靠科技狠活

5. 整容就是人生loser啊， 就和运动员嗑药拿成绩一样，都是作弊行为

6. 因为大家都有一种艺人比素人外形更优越的思维定式，觉得艺人天生就不一样！ 艺人就是跟素人不一样！ 一旦发现艺人整了，就会产生这样的想法 ：原生脸还不如我好看呢 < 继而愤愤不平 ，她跟我有什么不一样啊？然后就会受到刺激开始黑人家

7. 有钱了你才能整容啊，没钱说个屁

8. 比起黑人家整容，我更不理解的是撞衫、撞造型被黑

9. 是因为有人明明是一张假脸，非说自己是自然美人，才会被骂啊

10. 整容怪们既没有魅力，又没有才华

11. 我是真的不理解爱豆为什么会因为整容这种事被黑kkkkkk，与其保留原生丑脸天天被人嘲，真不如先完成改装再出道呢

12. 老实说，即使是素人，90%的单眼皮都会去做成双眼皮，我身边没有人不做的

13. 爱豆是个靠脸吃饭的职业，知道爱豆整过脸之后会有一种受骗上当的感觉 kkkkkk，要是你男朋友是个戴假发的秃头，你发现真相之后心情难道不会很奇怪吗

14. 那些人是因为自己哪怕整容了也整不出好看的脸

15. 男人从来不说什么整容美人之类的，反而都是女生在骂女爱豆，搞雌竞那一套，根本就是自己没钱整不了，完全是因为嫉妒

16. 单纯是因为嫉妒爱豆长得好看吧，如果整形之后还丑的话，根本就没人关心

17. 特别反感整容爱豆的粉丝拉踩没动过脸的爱豆长得丑

18. 这不就是和背假包偏偏说是正品一样吗，总有一天会被发现的，大家都因为丢人而安安静静地待著

原文：https://pann.nate.com/talk/371335961#replyArea

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