G-Dragon藥檢「陰性」走出警署瘋狂接受採訪，IG發文貼4個漢字

主動前往警署自願接受調查的BIGBANG G-Dragon在得到藥檢陰性的結果後，後堂堂正正地走出了警署，返回家中。

不久之後GD就更新了個人IG，配上4個漢字「事必歸正」，並解釋「所有事情最終都會回歸正常的軌道」、「起初無法辨別是非對錯，不正確的事物或許會獲得短暫的通融或成功，但這種情況不會持久，一切都必定會回歸正常的軌道。」 似乎毫不受影響。 該内容公開15個小時左右就已經有68萬個讚。



‎昨日（6日）GD接受了約4個多小時的調查後走出警署，面對媒體採訪，他表現得很輕鬆‎。被記者問及「簡易藥檢結果如何」時，他表示：「是陰性，我還向警方提出做緊急精密檢查的要求。 希望搜查機關能夠快速、準確地公開檢測結果。」 對於是否會提交手機，他稱：「如果要求我交的話，我會交的，警察沒有出示證據。」 當記者問到這四個小時的調查做了什麼時，他的回答令人震驚，說「笑著笑著就結束了調查」。



GD還說道：「大家互相不知道到底是什麼狀況，我的陳述對調查是否有幫助還需要警方決定，我所期待的只有一點，就是搜查機關盡快公布我的精密檢測結果。」 有記者提問：「是否覺得這是一次無理的調查」，GD回答：「我並沒有這樣想，警方也只是根據某個人的陳述，基於職業特性才這麼做的。」



最後GD不忘安撫粉絲，稱：「大家不需要太擔心，相信我等下去就好。」

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