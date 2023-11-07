未調查清楚就先定罪G-Dragon涉毒！韓網反應大反轉：警察失職、明星就該乖乖承受這些污名嗎？

6日，捲入涉毒風波的BIGBANG成員G-Dragon在事情爆發後首度公開亮相，現身仁川警察署，主動且自願接受警方的調查。

李善均吸毒一事曝光後，G-Dragon也捲入此風波，但他三度通過律師事務所發出聲明否認吸毒並主動前往警署接受調查。而網友從早前媒體公開的警方的官方採訪中看出端倪，大家質疑警方在沒有證據的情況下就認定GD吸毒。



根據多家韓媒6日之前的報導稱，6日警方要對堅稱「絕對沒有吸毒」的權某（GD本名權志龍）進行調查，警方透露在此之前還未拿到對權某的手機、毛髮和尿液進行調查、搜查的文書。 警方相關人士還透露：「權某來警署不知道會不會隨機進行手機、身體的檢查，（我們）根本沒叫他來，他卻主動來的，警方會聽取他的陳述。」 媒體還報導，因為GD想要積極配合調查，警方不會再申請扣押搜查令，將通過隨機搜查搜集證據。 此外警方將採集GD的尿液和毛髮進行簡易試劑檢查（結果呈陰性），並委託國立科學搜查研究院做精密檢測，同時警方也稱：「GD本人說這些都會提交，說應該要這樣才對。」



這段採訪被放到論壇後引爆韓網熱議，網友紛紛留言：「警察還好意思說『都沒傳喚他』，那就是警方在污蔑權志龍」、「沒有證據的情況下就立案、限制他出境，這是在詆毀他人啊」、「戰爭從今天正式開始，到底誰說的是真話」、「GD完全是堂堂正正啊，連手機都打算給警方隨便查」、「 你們怎麼敢栽贓在海外有這麼大影響力的K-POP明星」、「靠K-POP提升國家影響力，但檢方、警方隨便套個罪名就能搞死他」、「警方把『無罪推定原則』的規則拋到哪裡去了？ 瘋了，明星就只能乖乖承受嗎？」 、「我不是GD的粉絲，看了之後都覺得很氣憤」、「放過GD吧，怎麼什麼事情都要扯上他」等。

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