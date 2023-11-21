《精神病房也會迎來清晨》韓國本土vs外國反應兩極化！韓網友：不是韓國人真的很難產生共鳴

這部在韓國本土好評爆表的韓劇，卻未能像《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》等劇一樣吸引國外觀眾。

最近Netflix上檔了一部名為《精神病房也會迎來清晨》的新劇，原以為是披著醫療劇外殼的愛情劇，沒想到卻真的聚焦「精神病」，帶領觀眾慢慢走進精神病房醫護人員與病人們之間的生活。



電視劇由朴寶英、延玗臻（延宇振）與張東潤攜手主演，朴寶英飾演的精神病房的護理師多恩，她在這個特殊工作環境中經歷了不同尋常的人生，每一集都有觸動人心的故事，看得觀眾們潸然淚下。 該劇播出之前就透露了希望通過作品打破人們對精神病房和心理疾病的偏見和恐懼的宗旨，目前看來在韓國本土反響很不錯，不少觀眾在看完之後都在SNS上留言稱對精神病疾患有了近一步的了解，大家對該劇的評價非常高，3日正式上檔的該劇在16日就登上Netflix「今日韓國TOP10作品」 的第一名，還在OTT搜索網站「Kinolights」的「本日排行榜」中躋身第五名。



然而，《精神病房也會迎來清晨》並未像其他韓劇一樣在海外也引爆與本土同樣高的熱度，國外觀眾對該劇反映平平，也使得該劇在國際排行榜上的排名上升緩慢，最高排名也只是Netflix的「全球TOP10 TV SHOW」中的第4位，人氣不如差不多時期播出的《大力女子姜南順》、《我的女神室友斗娜》。 有國外觀眾表示：「故事展開實在太慢了」、「無法理解因為過勞導致的精神疾患」等。



對於國外觀眾並不看好《精神病房也會迎來清晨》，韓國網友們也有話要說，他們紛紛表示：「本來電視劇題材就各種各樣啊」、「居然外國人沒有過勞這種事情」、「確實成績很不理想」、「很久沒有看到這麼有趣的電視劇了」、「 不是韓國人真的很難產生共鳴，致病原因也非常的韓國，你們不理解是當然的啦，這部劇不是因為沒拍好而國外反響差」、「從第一集開始就屬於東洋氛圍，外國人根本不會懂」、「我們自己喜歡就行」、「精神疾患也會有文化背景的」等。

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