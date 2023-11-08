《7人的逃脫》大明星莫内竟對小混混獻殷勤，K自卑心理爆發、狠下毒手誣陷正牌繼承人！（EP.14）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇后的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，上週六播出第14集。

*以下包含《7人的逃脫》第14集關鍵劇情！



莫奈的新靠山

道赫求沈會長放過姜起卓，情緒激動差點打傷對方，這時莫奈突然衝出來擋在中間而受傷。 莫奈說保護沈會長是為了保護道赫，內心認為道赫這樣的混混對於「救自己一命的女人」會產生責任感，希望借道赫來保護自己。



梁進謀被K要挾

K利用梁進謀對盧坪喜的感情，以坪喜和小孩為要挾命令梁進謀忠誠，絕不可以告訴道赫Matthew就是K。 為了深愛的女人，梁進謀只能對K言聽計從。



K誣陷道赫

K命令7人在聖燦畫廊晚宴活動上調包倉庫裡的名畫，意圖搞臭畫廊名聲。 不僅如此，K因為聽到父親朋友貶低「雜種」的言論而受到刺激，在晚宴上殺死那位夫人，還擺成當年殺死母親時的現場模樣，不斷刺激沈會長。 K故意穿了和道赫一樣的衣服，聯絡警方把殺人罪名推給道赫。

道赫被帶進警局後借機逃跑，跑上天台眼看走投無路時，莫奈突然出現助他逃出生天。



下集預告裡，道赫意識到K與自己有過節，表示要把Matthew的真正身份昭告天下。 有人報告稱已將道赫處理掉。 Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架！



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