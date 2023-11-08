防彈少年團柾國＆ASTRO車銀優聚餐被私生飯發現！不僅遭偷怕，連用過的杯子都被偷走

私生飯真的有些可怕。

最近防彈少年團柾國的外國私生飯不僅偷拍，還偷走柾國使用過的紙杯，她的瘋狂行為遭到全網的唾駡。網路上公開一則短片，柾國和好友車銀優、在玹一起在位於狎鷗亭的某居酒屋裡吃飯。 一位女粉絲認出了他們，於是打開相機向他們走去，並請他們簽名，柾國堂皇的樣子全都被鏡頭捕捉到。看到該女生並不想離開，在玹很禮貌地說：「不好意思，我們幾個人正在吃飯。」 並懇求她離開。 然而這位女生並沒有離開，反而在居酒屋裡找了個座位坐下，一直偷拍著，直到他們離開。



Do you all remember this PSYCHOPATH???!!!! she took Jungkook and eunwoo’s cup after they left …!!!!! I’m disgusted :((pic.twitter.com/XUQgwZpYpX — btsBUzz (@btsbuzz_ot7) October 31, 2023

偷拍已經讓網友很憤怒了，更讓人吃驚的是她的另一個行為。她拿走柾國幾人桌子上的紙杯，並公開到SNS上，炫耀「這是柾國和車銀優使用過的紙杯」。私生飯將偷拍、拿杯子等過程全都放在了自己的IG上，被粉絲和網友發現之後刪掉原文，不過相關內容早就傳遍網路，氣得網友和粉絲大罵：「你太過分了」、「尊重藝人的私生活吧」、「拿著相機就衝進去了，你已經越界了」、「毫無分寸」、「居然還敢炫耀」、「這是什麼瘋子」等。

Also, that's so weird how she stole eunwoo's & jungkook used cup. That's low key disturbing https://t.co/ScB6rEPUrU pic.twitter.com/9G5c4IyvHZ — Shine - 차은우 (Cha Eunwoo) - Fan Acc - AGDTBAD (@freedomlover21) October 26, 2023

早前柾國就曾痛訴過被私生飯騷擾的經歷，因參加LA巡演停留在美國期間，他被私生飯瘋狂打電話。還有私生飯將食物通過外賣的方式送到他家門口，令柾國既害怕又生氣，嚴厲警告過他們「停手吧」。

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