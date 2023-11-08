《7人的逃脱》大明星莫内竟对小混混献殷勤，K自卑心理爆发、狠下毒手诬陷正牌继承人！（EP.14）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，上周六播出第14集。

*以下包含《7人的逃脱》第14集关键剧情！



莫奈的新靠山

道赫求沈会长放过姜起卓，情绪激动差点打伤对方，这时莫奈突然冲出来挡在中间而受伤。 莫奈说保护沈会长是为了保护道赫，内心认为道赫这样的混混对於「救自己一命的女人」会产生责任感，希望借道赫来保护自己。



梁进谋被K要挟

K利用梁进谋对卢坪喜的感情，以坪喜和小孩为要挟命令梁进谋忠诚，绝不可以告诉道赫Matthew就是K。 为了深爱的女人，梁进谋只能对K言听计从。



K诬陷道赫

K命令7人在圣灿画廊晚宴活动上调包仓库里的名画，意图搞臭画廊名声。 不仅如此，K因为听到父亲朋友贬低「杂种」的言论而受到刺激，在晚宴上杀死那位夫人，还摆成当年杀死母亲时的现场模样，不断刺激沈会长。 K故意穿了和道赫一样的衣服，联络警方把杀人罪名推给道赫。

道赫被带进警局后借机逃跑，跑上天台眼看走投无路时，莫奈突然出现助他逃出生天。



下集预告里，道赫意识到K与自己有过节，表示要把Matthew的真正身份昭告天下。 有人报告称已将道赫处理掉。 Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架！



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