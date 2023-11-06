《機智醫生生活》出身的三位女演員成長大躍進：《戀人》安恩真、《婚禮大捷》趙怡賢、《跟我說愛我》申鉉彬

大家應該都還記得《機智醫生生活》中令人印象深刻的三位女演員，包含了喜歡大熊醫師的「秋秋」安恩真，雙胞胎實習生「潤福」趙怡賢，以及戰勝了上帝的女子「張冬天」申鉉彬，而三位在近期也都陸續推出新作品並擔任女主角。

安恩真在《機智醫生生活》中擔任婦產科醫師的秋敏荷，當時角色設定對戀愛一竅不通的她，甚至連化妝都搞砸了，讓觀眾們覺得非常可愛，而她對媽寶醫生的執著，也讓觀眾們為她應援。接下來安恩真更在《壞媽媽》當中飾演李到晛青梅竹馬的好友，最終迎來美好結局。最近由安恩真與南宮珉所主演的《戀人》，劇情細膩造化弄人，兩人始終處於分離虐心狀態，近來也創下高收視率與話題性。安恩真仍以歷史劇中少見的獨立女性角色，敢愛敢恨聰明有想法，吸引許多觀眾們的目光。



另一位可愛新興則是趙怡賢。在《機智醫生生活》她飾演一位實習生張潤福，與裴賢聖是雙胞胎，兩人與蔡頌和醫師有特別的淵源。趙怡賢在之後演出的《殭屍校園》中所飾演的班長南拉，雖然受到殭屍感染卻能夠控制自己是否變異，是相當特殊的一個存在。最近她在《婚禮大捷》中直接躍升為女主角，一開播就與路雲有著糾纏不清的關聯。在劇中趙怡賢有著能夠看穿男女是否真正有姻緣的能力，是出了名的媒婆，也在替人作媒的過程中感受到心動，俏皮可愛的演出讓觀眾們輕鬆收看這部新作品。





第三位則是在《機智醫生生活》總是令人心疼不已的張冬天醫師申鉉彬。申鉉彬在《機智醫生生活》之後演出了許多作品，包含《你的倒影》、《怪異》以及《財閥家的小兒子》。在11月27日更集將迎來新劇首播，本次申鉉彬將搭配鄭雨盛，上演無聲的心動愛情故事《跟我說愛我》。鄭雨盛電影作品多多，題材也多方嘗試，但卻是相隔十多年沒有演出浪漫愛情電視劇，光是這點就已令人期待不已。加上《那年，我們的夏天》的金允珍導演與《雲畫的月光》編劇金敏貞作家攜手，改編自同名日劇，備受關注。





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