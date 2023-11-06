《机智医生生活》出身的三位女演员成长大跃进：《恋人》安恩真、《婚礼大捷》赵怡贤、《跟我说爱我》申铉彬

大家应该都还记得《机智医生生活》中令人印象深刻的三位女演员，包含了喜欢大熊医师的「秋秋」安恩真，双胞胎实习生「润福」赵怡贤，以及战胜了上帝的女子「张冬天」申铉彬，而三位在近期也都陆续推出新作品并担任女主角。

安恩真在《机智医生生活》中担任妇产科医师的秋敏荷，当时角色设定对恋爱一窍不通的她，甚至连化妆都搞砸了，让观众们觉得非常可爱，而她对妈宝医生的执著，也让观众们为她应援。接下来安恩真更在《坏妈妈》当中饰演李到晛青梅竹马的好友，最终迎来美好结局。最近由安恩真与南宫珉所主演的《恋人》，剧情细腻造化弄人，两人始终处於分离虐心状态，近来也创下高收视率与话题性。安恩真仍以历史剧中少见的独立女性角色，敢爱敢恨聪明有想法，吸引许多观众们的目光。



另一位可爱新兴则是赵怡贤。在《机智医生生活》她饰演一位实习生张润福，与裴贤圣是双胞胎，两人与蔡颂和医师有特别的渊源。赵怡贤在之后演出的《僵尸校园》中所饰演的班长南拉，虽然受到僵尸感染却能够控制自己是否变异，是相当特殊的一个存在。最近她在《婚礼大捷》中直接跃升为女主角，一开播就与路云有著纠缠不清的关联。在剧中赵怡贤有著能够看穿男女是否真正有姻缘的能力，是出了名的媒婆，也在替人作媒的过程中感受到心动，俏皮可爱的演出让观众们轻松收看这部新作品。





第三位则是在《机智医生生活》总是令人心疼不已的张冬天医师申铉彬。申铉彬在《机智医生生活》之后演出了许多作品，包含《你的倒影》、《怪异》以及《财阀家的小儿子》。在11月27日更集将迎来新剧首播，本次申铉彬将搭配郑雨盛，上演无声的心动爱情故事《跟我说爱我》。郑雨盛电影作品多多，题材也多方尝试，但却是相隔十多年没有演出浪漫爱情电视剧，光是这点就已令人期待不已。加上《那年，我们的夏天》的金允珍导演与《云画的月光》编剧金敏贞作家携手，改编自同名日剧，备受关注。





Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻