【韓網熱帖】在台灣被目擊的《我獨》棕櫚油們

有網友在台灣街頭拍到MBC真人秀《我獨自生活》棕櫚油成員全炫茂、朴娜勑、李章宇，三人衣著走校服風格，推測是來拍攝新一期節目啦！







韓國網友評論：

1. 概念是《想見你》嗎？kkkk

2. 研討會第三期嗎？kkk

3. 好像《世紀末青蘋果補習班》男女主角美愛和阿哲！（*小編註：《奶酪陷阱》作家最新網漫，阿哲高大魁梧、美愛矮小短髮，與李章宇朴娜勑相似度超高XD）

4. 夾在青蘋果之間的謝芝齊

5. 一直在等你，謝芝齊炫茂

6. 「想見你」韓國版「長胖了你」

7. 第一張照片我以為朴娜勑的頭是全炫茂背了一隻超小的背包kkk

8. 李章宇真的好大只kkkk

9. 又要吃不停啦！

10. 李章宇看起來確實很幸福kkk這樣真的沒關係嗎kkk

11. 來了來了大的來了

12. 已經感到好笑了

13. 瘋了，太期待

14. 我正要去台灣旅遊，趕快播出吧，告訴我有什麼好吃的

15. 台灣美食超多的，期待kkk台灣旅遊人氣又要更高啦

出處：https://theqoo.net/hot/2991195001

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