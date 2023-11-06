《解讀惡之心的人們》演活角色大獲好評！演員金南佶獲委任為「科學搜查日」之名譽警察！

曾以電視劇作品《解讀惡之心的人們》這部作品傳達正向訊息的演員金南佶，在今年第75週年的「科學搜查日」紀念儀式中獲得委任為名譽警察。

金南佶在11月3日所舉辦的第75週年「科學搜查日」紀念儀式上被授予名譽警察委任狀。金南佶曾在電視劇《解讀惡之心的人們》中活躍於科學搜查辦案過程中，是相當出色的正面宣傳題材，因此被委任為名譽警察。金南佶在《解讀惡之心的人們》劇中飾演韓國國內第一位心理側寫師權日龍教授為原型的宋霞永一角，人物在劇中的成長表現地相當細膩並強烈，播出後大獲好評，也讓金南佶獲得了該年度SBS的大賞殊榮。



金南佶謙虛表示，在電視劇中自己僅僅是飾演了權日龍教授的角色，今日卻能因此受到如此珍貴的名譽警察的委任，讓他感到非常的榮幸。在電視劇拍攝的過程中，也讓他了解到科學搜查的重要性，以及從事科學搜查的人投身於此，保護著我們大家的安全與生命，他們擁有這樣的使命感與責任感，並付出努力。金南佶也希望藉由今日這樣的機會向他們再度致上感謝。



而身為名譽警察，金南佶也表示會傾盡全力，讓自己成為名符其實的好人與好演員，期許往後能夠有更多的成長。金南佶目前在Netflix的原創電視劇集《盜賊之歌》受到全世界OTT觀眾們的關注，最近也公布了將主演N台的新劇集《Trigger》，飾演一位為了阻止連續的槍擊事件而孤軍奮戰的「李度」一角，可說拍攝的作品一部接一部，人氣越來越高，工作滿檔。

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