「请随意听听吧 ㄏㄏㄏ」MAMAMOO颂乐翻唱〈想见你*3〉，这不能随便听听啊！MV也超用心是台湾街景！

MAMAMOO小分队「MAMAMOO+」颂乐与玟星上月22日在台湾开唱，两人唱了一段台剧《想见你》OST〈想见你想见你想见你〉献给台湾MOO MOO，近日颂乐翻唱了整首歌曲还制作出MV！

「想见你只想见你未来过去我只想见你／穿越了千个万个 时间线里人海里相依／用尽了逻辑心机推理爱情最难解的谜／会不会你也和我一样在等待一句我愿意……」颂乐不只是翻唱，还剪辑出一支MV，且不只是录音室录唱画面！



「任时光更迭了四季／任宇宙物换或星移／永远不退流行是青涩的真心……」MV后半段转场到台湾街景，搭配歌词更有氛围了，颂乐一个人坐在街边、一个人逛街玩耍，完全能感受她的用心，原来她当时一个人偷偷在台湾拍摄MV，准备了个大惊喜给MOO MOO啊！



有趣的是，点开影片说明栏，说明栏写著：「容王们! ㄏㄏ 我这次准备的是翻唱影片:) 不久前 在台湾举办 FanCon 当时在舞台上稍微唱了这首歌一小段 因为歌曲实在太赞了 所以就准备完整的翻唱:) 请随意听听吧 ㄏㄏㄏ」，台湾MOO MOO帮忙翻译的「超台式翻译」让人会心一笑，而且想反驳容仙（颂乐）：「这可不能随意听听啊！」



台湾MOO MOO都相当感动，底下留言包括「身为台湾人真的好幸福好幸福好幸福我最爱的金容仙竟然唱台湾歌还在台湾拍MV简直是梦想成真！」、「谢谢Mamamoo...您们让我知道原来KPOP IDOL这么会唱，能这样用心，台湾木木会一直支持MAMAMOO....相信我们都可以成为"更好的人"，您们都要健康快乐做自己⋯」、「很感动唱的很标准好听到有一种想听100遍的魔力谢谢你总是惦记著台湾木木」。

搞笑的是，‎Dcard讨论文‎里，最热门的留言是：那个写门口请勿停车的门是我家后门！!！谢谢金容仙。XDD



▼快来听听、看看颂乐版的〈想见你想见你想见你〉吧！



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