未调查清楚就先定罪G-Dragon涉毒！韩网反应大反转：警察失职、明星就该乖乖承受这些污名吗？

6日，卷入涉毒风波的BIGBANG成员G-Dragon在事情爆发后首度公开亮相，现身仁川警察署，主动且自愿接受警方的调查。

李善均吸毒一事曝光后，G-Dragon也卷入此风波，但他三度通过律师事务所发出声明否认吸毒并主动前往警署接受调查。而网友从早前媒体公开的警方的官方采访中看出端倪，大家质疑警方在没有证据的情况下就认定GD吸毒。



根据多家韩媒6日之前的报导称，6日警方要对坚称「绝对没有吸毒」的权某（GD本名权志龙）进行调查，警方透露在此之前还未拿到对权某的手机、毛发和尿液进行调查、搜查的文书。 警方相关人士还透露：「权某来警署不知道会不会随机进行手机、身体的检查，（我们）根本没叫他来，他却主动来的，警方会听取他的陈述。」 媒体还报导，因为GD想要积极配合调查，警方不会再申请扣押搜查令，将通过随机搜查搜集证据。 此外警方将采集GD的尿液和毛发进行简易试剂检查（结果呈阴性），并委托国立科学搜查研究院做精密检测，同时警方也称：「GD本人说这些都会提交，说应该要这样才对。」



这段采访被放到论坛后引爆韩网热议，网友纷纷留言：「警察还好意思说『都没传唤他』，那就是警方在污蔑权志龙」、「没有证据的情况下就立案、限制他出境，这是在诋毁他人啊」、「战争从今天正式开始，到底谁说的是真话」、「GD完全是堂堂正正啊，连手机都打算给警方随便查」、「 你们怎么敢栽赃在海外有这么大影响力的K-POP明星」、「靠K-POP提升国家影响力，但检方、警方随便套个罪名就能搞死他」、「警方把『无罪推定原则』的规则抛到哪里去了？ 疯了，明星就只能乖乖承受吗？」 、「我不是GD的粉丝，看了之后都觉得很气愤」、「放过GD吧，怎么什么事情都要扯上他」等。

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