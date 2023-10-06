Super Junior 18週年粉絲見面會場地只能容納4500人！粉絲在SM門口進行卡車示威「真的是最佳選擇嗎」

近日，SM娛樂宣布 Super Junior 將在11月4日下午2點和7點於首爾慶熙大學和平殿堂舉行18週年粉絲見面會《1t's 8lue》。

此次粉絲見面會是Super Junior繼去年4月在日本埼玉舉行粉絲見面會之後，時隔1年7個月再次舉行。成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢全員出席，預計將與粉絲們一起度過特別的時間。



但近日...Super Junior的粉絲在SM門前發起卡車示威，由卡車螢幕上顯示的口號可知，反對原因主要是對SM不滿，提到不論是團體演唱會、SOLO演唱會、粉絲見面會都是馬虎的場地、一直出現同樣的場地失誤、並質問和平殿堂真的是最佳選擇嗎？要求SM變更粉絲見面會場地。（此次粉絲見面會是在慶熙大學和平殿堂舉辦，容納人數大約是4500人）

난 너네가 트럭좋아하는줄 알았지

그래서 보내준건데

혹시 너무 신나서 회식중이니??

아 설마 우리가 잘못생각했나?

트럭이 아니라…

#슈주팬미팅_대관다시해 pic.twitter.com/3g6DrEHqwI — dduddu (@dduddu441015) October 4, 2023

而這也不是SM第一次因為場地問題讓粉絲們不滿，SHINee今年6月舉行出道15週年粉絲見面會時，原本的場地是在日山KINTEX大廳，由於該場地是平面座位，加上中間還有柱子會擋住視野，SHINee的粉絲們在進行卡車示威後，SM才緊急換了更換另一個場地。



時隔幾個月又因場地讓粉絲出動卡車，也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「卡車大使SM」、「有點誇張了，在和平殿堂開什麼團體粉絲見面會」、「圭賢一個人也能填滿和平殿堂」、「瘋了 真的太過分了」、「怎麼能只有韓國粉絲來呢？海外粉絲也來了，和平殿堂是什麼啊，真是的...」、「哇 和平的殿堂太不像話了」、「真的是SJ級別的完整體18週年的粉絲見面會，太過分了」、「SHINee的時候都那樣了，還沒打起精神嗎」等等。



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