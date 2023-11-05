李善均承认吸毒！二次调查开口：「被女室长骗了，不知道那是毒品」

李善均昨日下午第二次出席警局调查，表示是被声色场所女室长欺骗、不知是毒品的情况下吸毒。

据法律界认识透露，李善均在第二次传唤调查中表示：「我被声色场所室长A某骗了。 A某骗了我、给我某个东西。 我不知道那是毒品。」 这一陈述相当於承认吸毒但否认故意性。 警方计划进一步确认被骗说法是否具有可信性。



李善均4日在仁川警察厅毒品犯罪调查组接受了3小时调查。面对记者提问「是否承认嫌疑、如何看待阴性结果」，李善均一概不正面回应、只表示会在调查中诚实作答，离开警局时也表示「对各个问题都作出了诚实、如实的回答」。

A某在首尔江南某声色场所工作，在那里与李善均等名人相熟起来。 该声色场所是会员制包间沙龙，主要向高收入人群提供服务。 A某被怀疑通过认识的医生获取毒品并提供给李善均和歌手GD（G-Dragon，权志龙），并提供自家给李善均作为吸毒场所。



A某有6次吸毒等前科，本次被拘捕前进行的简易检测中也出现大量精神药物。

李善均上个月被爆吸毒嫌疑时表示曾遭到A某和姓名不详的B某恐吓：「曾受到与本次事件相关的威胁，因此损失3亿5千万元。」 A某则表示自己也曾被B某在SNS上威胁，B某怀疑A某与李善均的关系，A某也不清楚B某具体身份。



李善均在简易尿液检体和毛发精密鉴定中皆呈现阴性反应，但警方上月28日第一次传唤调查时对李善均手机进行数位鉴识，获取了「与毒品有关的、有意义的」证据。

目前警方以吸毒嫌疑对10人进行调查，其中包括李善均和GD在内。 警方表示李善均诚实接受了调查，但是否承认嫌疑就不便公开。

韩网友感到惋惜：「以为是香烟结果是大麻吗hh」、「有妇之夫去声色场所...」、「为什么要跟那些人混在一起」、「都去人家里了还说什么」、「也许数位鉴识逃不掉，所以退而求其次主张被骗吧」、「如果真是被骗不应该给她3.5亿，而是应该报警吧」、「声色场所VIP已经幻灭了」、「希望这样的人不要再出现在电视上」。

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