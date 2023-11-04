《7人的逃脫》難道全部是K的詭計？ ！姜起卓率先認出Matthew真面目，琴羅熙在二人間反復搖擺（EP.13）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇后的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，本週五播出第13集。

*以下包含《7人的逃脫》第13集關鍵劇情！



Matthew真身

原來Matthew並不是李輝昭，而是K沈俊錫！五年前K偷聽到姜起卓和方七星的復仇計劃，貪念方七星的財產而悄悄代替李輝昭接受整形手術，從此冒充李輝昭。 真正的李輝昭則被關在無人島，由K在密室裡監視。

K故技重施偽造了姜起卓和琴羅熙密會影片，還用變聲器和人皮面具鏟除異己、離間道赫起卓、帶走坪喜和漢娜，其中玩弄道赫尤其讓他興奮不已。



Michelle導演

Michelle終於對莫内亮明身份，原來她就是宋智雅出國留學的親姐姐！Michelle已看過智雅日記、對莫奈的惡行一清二楚，憤怒的她迫不及待想要揭發多美去世真相，莫奈嚇得瑟瑟發抖。





琴羅熙的選擇

姜起卓認為李輝昭不是貪財之人，最先看穿Matthew不是李輝昭，說服琴羅熙一起設圈套反擊。 但琴羅熙似乎鐵了心站在Matthew這一邊，轉頭就把起卓的計劃告訴Matthew，導致起卓反而被Matthew抓住。

不僅如此，為了向Matthew表忠心，琴羅熙還趁Michelle記者會之機宣佈自己是多美的親生母親，要求聖燦集團負責。 Matthew對琴羅熙十分滿意，晚上小酌後擁吻在一起。





K的計謀

K表面上仍維持Matthew人設，懲罰6人並給出新的任務。 因方七星把巨額現金交給起卓管理，K囚禁起卓拷打逼問藏匿地點，但起卓始終不肯開口。 好不容易逃出密室後約見梁進謀，不料被琴羅熙盯上再次交給K，這一次起卓被K刺傷後丟入水中。



這集反轉太多太震撼，轟得小編腦子嗡嗡響，結尾又那麼吊人胃口，真的等不及看今晚的14集啦！Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架！



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