《7人的逃脱》难道全部是K的诡计？ ！姜起卓率先认出Matthew真面目，琴罗熙在二人间反复摇摆（EP.13）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，本周五播出第13集。

*以下包含《7人的逃脱》第13集关键剧情！



Matthew真身

原来Matthew并不是李辉昭，而是K沈俊锡！五年前K偷听到姜起卓和方七星的复仇计划，贪念方七星的财产而悄悄代替李辉昭接受整形手术，从此冒充李辉昭。 真正的李辉昭则被关在无人岛，由K在密室里监视。

K故技重施伪造了姜起卓和琴罗熙密会影片，还用变声器和人皮面具铲除异己、离间道赫起卓、带走坪喜和汉娜，其中玩弄道赫尤其让他兴奋不已。



Michelle导演

Michelle终於对莫内亮明身份，原来她就是宋智雅出国留学的亲姐姐！Michelle已看过智雅日记、对莫奈的恶行一清二楚，愤怒的她迫不及待想要揭发多美去世真相，莫奈吓得瑟瑟发抖。





琴罗熙的选择

姜起卓认为李辉昭不是贪财之人，最先看穿Matthew不是李辉昭，说服琴罗熙一起设圈套反击。 但琴罗熙似乎铁了心站在Matthew这一边，转头就把起卓的计划告诉Matthew，导致起卓反而被Matthew抓住。

不仅如此，为了向Matthew表忠心，琴罗熙还趁Michelle记者会之机宣布自己是多美的亲生母亲，要求圣灿集团负责。 Matthew对琴罗熙十分满意，晚上小酌后拥吻在一起。





K的计谋

K表面上仍维持Matthew人设，惩罚6人并给出新的任务。 因方七星把巨额现金交给起卓管理，K囚禁起卓拷打逼问藏匿地点，但起卓始终不肯开口。 好不容易逃出密室后约见梁进谋，不料被琴罗熙盯上再次交给K，这一次起卓被K刺伤后丢入水中。



这集反转太多太震撼，轰得小编脑子嗡嗡响，结尾又那么吊人胃口，真的等不及看今晚的14集啦！Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架！



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