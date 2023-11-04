【韓網熱帖】我是李泳知vs我是BamBam！引韓網大討論

你是哪一派呢？

最近theqoo上網友們熱烈討論了「我是李泳知vs我是BamBam」這個話題，兩人算是代表了大部份人的出門方式。

소지품 들고 다니는 유형



이영지 vs 뱀뱀 pic.twitter.com/i5N79vCHob — 이영지 아카이브 ( @02_youngji) November 8, 2021

李泳知派：出門不背包，如果一定要帶東西的話就用紙袋或者便利店的塑膠袋來裝。

BamBam派：像貨郎一樣，即使沒東西，也一定要帶包出行，萬一要用到呢？

*貨郎，是遊走於村屯鄉里、城鎮街巷，挑著扁擔走街串巷，販賣日用小百貨的行商。

韓國網友評論：

1. BamBam的包應該是移民用的吧，kkkkk

2. 1，我只帶手機和工作牌，其他的東西都放在公司了

3. 我就像個貨郎kkkkk

4. BamBam的包要笑死誰啊

5. 兩人都太極端了，怎麼選

6. BamBam的包都可以裝下整個人了

7. 雖然我也不喜歡拎包，但是塑膠袋有些過分了，會帶一個環保包吧

8. 東西都放口袋裡

9. 手機+卡包，紙袋也不錯，很輕

10. 2，所以我的包又大又重

11. 這包都能裝下BamBam本人了

12. 都沒有其他選項可以選嗎？

13. 經歷過2之後最後都會變成1

14. 我是BamBam派，希望成為李泳知那樣

15. 直到20多歲我都是BamBam派，30歲以後就成了李泳知，因為身體太累了

16. 既不是1又不是2，可能是1.5

17. 我只帶手機、口紅和銀行卡

18. 隨著年紀的增長，逐漸成為2

原文：https://theqoo.net/hot/2926964301?filter_mode=normal

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