【韓網熱帖】《文明特急》製作組也意見不一的話題：是否能和朋友一起洗澡（feat. RIIZE）

男團RIIZE做客網綜《文明特急》，聊到拍完MV要洗澡時，其他成員都一起進浴室，唯獨在美國出生的成員Anton表示很不習慣、無法和大家一起，所以都會等到哥哥們洗完出來，即便隊友們邀請也無法戰勝心理防線。

主持人JaeJae於是問節目製作組：「你能和朋友一起洗澡嗎？」 結果5人可以、5人不可以，完美分成兩半。



+番外：

JaeJae又問如果是一起進同一個隔間、站在裡面等可以嗎？ 原PO表示全都不行... 不管多熟的朋友都會感到害羞...（Anton在美國當過遊泳運動員，美國泳池有單人帶鎖置物櫃和門簾）



​韓國網友評論：

1. 絕對不行！

2. 不想跟別人分享浸泡身體的水，所以大眾浴池和游泳池都不會去

3. 可以，去修鍊會和修學旅行時沒太多時間，都和同屋一起兩兩進去洗，甚至互相都不熟

4. 可以！一起旅行時泡過溫泉kkk只要不互相搓澡就行... 反正去浴池也是和完全不認識的人一起洗啊

5. 可以但沒必要kkk

6. 去農村做志工時只有一個洗手間，前輩同期都三四個人一起洗kkk

7. 一起泡過溫泉、學過游泳都沒問題，但要一起進浴室？ 真的不行

8. 反而跟朋友不行，浴池裡沒有認識的人就沒關係

9. 不行，只能跟不認識的人一起洗

10. 我連媽媽都不能一起洗... 小學之後就沒去過汗蒸幕

11. 我喜歡和好朋友一起洗澡和汗蒸，所以沒問題。 但淋浴隔間不可以！

12. 服完兵役大部份都會ok...

13. RIIZE需要來趟溫泉之旅kkkk

14. 我本來不可以，但在日本生活後不得不接受了C8 kkk新入社員研修的時候都一起洗澡和泡溫泉...

15. 去浴池和汗蒸幕反正都要給人看到，朋友又怎麼了嘛

16. 浴池可以，自家和酒店浴缸就...

17. 我認為不能一起洗澡就是還不夠熟kkk

18. 絕對不行，我連家人都不能一起，朋友更不可能

19. I am可以，就連最後JaeJae那樣當個木偶都可以

出處：https：//theqoo.net/hot/2986574150

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