YG公開ROSÉ的個人年曆預告，並在今日開始預售！網友：「BLACKPINK只有ROSÉ續約？」

BLACKPINK ROSÉ 的《2024 Season's Greetings: From HANK & ROSE To You [2024]》將在今日開始進行預售。

據YG娛樂透露,此次2024 Season Greeting是包含著ROSÉ想給BLINK送上幸福的聖誕節禮物的心意,以「魔法般的聖誕節休假(Magical Christmas Vacatio)」爲主題而企劃的。



預計不僅可以看到ROSÉ特有的幹練神祕魅力,還可以看到她和Hank的可愛化學反應。這次的Season's Greetings包含ROSÉ和Hank的寫真集、日曆等多東西構成,還會有獨家影片。



今年8月BLACKPINK和YG娛樂的經紀合約就已到期,雖然已經過去幾個月,但是仍然沒有傳出與所YG娛樂續約的消息。這幾個月還傳出「Lisa拒絕YG的500億韓元續約金」、「Jisoo&Jennie將建立個人工作室」、「ROSÉ簽美國唱片公司」等各種謠言,但每次傳出相關消息時,YG皆以「目前正在討論」否認傳聞。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞