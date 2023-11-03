YG公开ROSÉ的个人年历预告，并在今日开始预售！网友：「BLACKPINK只有ROSÉ续约？」

BLACKPINK ROSÉ 的《2024 Season's Greetings: From HANK & ROSE To You [2024]》将在今日开始进行预售。

据YG娱乐透露，此次2024 Season Greeting是包含著ROSÉ想给BLINK送上幸福的圣诞节礼物的心意，以「魔法般的圣诞节休假（Magical Christmas Vacatio）」爲主题而企划的。



预计不仅可以看到ROSÉ特有的干练神秘魅力，还可以看到她和Hank的可爱化学反应。这次的Season's Greetings包含ROSÉ和Hank的写真集、日历等多东西构成，还会有独家影片。



今年8月BLACKPINK和YG娱乐的经纪合约就已到期，虽然已经过去几个月，但是仍然没有传出与所YG娱乐续约的消息。这几个月还传出「Lisa拒绝YG的500亿韩元续约金」、「Jisoo＆Jennie将建立个人工作室」、「ROSÉ签美国唱片公司」等各种谣言，但每次传出相关消息时，YG皆以「目前正在讨论」否认传闻。



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