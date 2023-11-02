《無人島的DIVA》改變需要勇氣！懷抱歌唱夢的女孩與暖男同學大膽逃離可怕家庭～「殷切盼望，總有一日夢想會成真」（EP.1 –2）

[有雷]由朴恩斌、蔡鍾協、車學沇主演的新劇《無人島的DIVA》終於揭開序幕，劇情描述一位擁有好歌喉的高中女孩徐木河，懷抱歌唱的夢想，卻慘遭家庭暴力，與她同病相憐的男同學基浩，策劃一起逃離這個小島，追逐夢想。但木河卻因此受困無人島長達15年……

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一位高中女孩徐木河（李蕊飾）將流行女歌手尹蘭周（金孝珍飾）視為偶像，為了參加粉絲影片募集活動，她硬著頭皮拿錢請同班同學基浩（文佑鎮飾）用數位攝影機幫她拍攝影片。基浩自從母親離家後，一直積極打工存錢，想逃離對他大打出手的警察父親，當他發現表面開朗的徐木河，竟和他一樣深陷家暴的痛苦，他決定跟木河一起逃離他們的家鄉春森島。



基浩幫木河將影片寄出參加比賽，美妙的歌聲與精采剪接果然得到了冠軍，當娛樂公司聯繫木河時，她卻因為家暴的父親而婉拒了前往首爾的機會…基浩與木河約好凌晨一起逃跑，搭上最早的一班船離開。但在開船之際，基浩看見木河的父親衝到港邊，為了阻止他上船，基浩被打了個半死，木河的父親卻還是上船去抓女兒。最後木河與父親兩人雙雙落海，宣告失蹤。



木河幸運漂流到無人島，不久後也在海岸邊見到了父親的屍體。過了長達15年的時間，有一對兄弟姜遇學（車學沇飾）以及姜保傑（蔡鍾協飾）因為淨灘活動而發現了徐木河，救出她脫離無人島，並協助她重新回到社會。木河發現人事全非，但她始終想找到當時幫助她逃家的基浩。



當記者的哥哥遇學，不僅報導了木河的消息，也對她相當照顧，木河甚至懷疑他是否就是基浩？但遇學似乎兒時曾失去記憶，還詢問了弟弟自己真正的名字到底是什麼？弟弟保傑沒有回答。不過在基浩老家，遇學發現一張便利貼寫著「只要殷切的盼望，夢想總有一天會以你意想不到的方式實現」，這是基浩母親時常對他說的話，遇學跟弟弟說，這也是媽媽常對他們說的一句話，因此遇學開始懷疑自己就是基浩。



保傑是電視台PD，在尋找對象的過程中，他提出了過氣藝人尹蘭周，他打聽到尹蘭周將出席一場小型地方活動，於是前往現場。尹蘭周早已無法現場演唱，人氣不再，但徐木河卻用心準備了全場的應援氣球，甚至聽見經紀人說尹蘭周狀況不佳，還自告奮勇為她幕後代唱！沒想到美麗的嗓音驚豔全場，也讓尹蘭周下台與木河緊緊擁抱，木河終於實現了自己在15年前的心願，唱歌給偶像聽，甚至親眼見到偶像了！



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