《无人岛的DIVA》改变需要勇气！怀抱歌唱梦的女孩与暖男同学大胆逃离可怕家庭～「殷切盼望，总有一日梦想会成真」（EP.1 –2）

[有雷]由朴恩斌、蔡钟协、车学沇主演的新剧《无人岛的DIVA》终於揭开序幕，剧情描述一位拥有好歌喉的高中女孩徐木河，怀抱歌唱的梦想，却惨遭家庭暴力，与她同病相怜的男同学基浩，策划一起逃离这个小岛，追逐梦想。但木河却因此受困无人岛长达15年……

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一位高中女孩徐木河（李蕊饰）将流行女歌手尹兰周（金孝珍饰）视为偶像，为了参加粉丝影片募集活动，她硬著头皮拿钱请同班同学基浩（文佑镇饰）用数位摄影机帮她拍摄影片。基浩自从母亲离家后，一直积极打工存钱，想逃离对他大打出手的警察父亲，当他发现表面开朗的徐木河，竟和他一样深陷家暴的痛苦，他决定跟木河一起逃离他们的家乡春森岛。



基浩帮木河将影片寄出参加比赛，美妙的歌声与精采剪接果然得到了冠军，当娱乐公司联系木河时，她却因为家暴的父亲而婉拒了前往首尔的机会…基浩与木河约好凌晨一起逃跑，搭上最早的一班船离开。但在开船之际，基浩看见木河的父亲冲到港边，为了阻止他上船，基浩被打了个半死，木河的父亲却还是上船去抓女儿。最后木河与父亲两人双双落海，宣告失踪。



木河幸运漂流到无人岛，不久后也在海岸边见到了父亲的尸体。过了长达15年的时间，有一对兄弟姜遇学（车学沇饰）以及姜保杰（蔡钟协饰）因为净滩活动而发现了徐木河，救出她脱离无人岛，并协助她重新回到社会。木河发现人事全非，但她始终想找到当时帮助她逃家的基浩。



当记者的哥哥遇学，不仅报导了木河的消息，也对她相当照顾，木河甚至怀疑他是否就是基浩？但遇学似乎儿时曾失去记忆，还询问了弟弟自己真正的名字到底是什么？弟弟保杰没有回答。不过在基浩老家，遇学发现一张便利贴写著「只要殷切的盼望，梦想总有一天会以你意想不到的方式实现」，这是基浩母亲时常对他说的话，遇学跟弟弟说，这也是妈妈常对他们说的一句话，因此遇学开始怀疑自己就是基浩。



保杰是电视台PD，在寻找对象的过程中，他提出了过气艺人尹兰周，他打听到尹兰周将出席一场小型地方活动，於是前往现场。尹兰周早已无法现场演唱，人气不再，但徐木河却用心准备了全场的应援气球，甚至听见经纪人说尹兰周状况不佳，还自告奋勇为她幕后代唱！没想到美丽的嗓音惊艳全场，也让尹兰周下台与木河紧紧拥抱，木河终於实现了自己在15年前的心愿，唱歌给偶像听，甚至亲眼见到偶像了！



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