《戀人》又虐心！南宮珉遭脅迫再度揮別安恩真！已婚身份＋逃脫俘虜安恩真身份受爭議！（EP.15 –16）

[有雷] 《戀人》劇情到底什麼時候才能撥雲見日？南宮珉與安恩真這對戀情有夠坎坷的戀人，即使相聚重新表白，卻仍然不得不因為大環境的影響而再度面臨分離……值得開心的是安恩真重新恢復單身了，期待再度與南宮珉的重逢。

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《戀人》繼上集結尾李長賢（南宮珉飾）為了保護吉彩（安恩真飾）而用背部擋下公主（李清娥飾）射出的一箭，吉彩也在長賢身邊不眠不休的照顧著，感謝他讓她贖身不再是奴婢，也訴說在這段期間內對長賢的思念。長賢雖然傷勢已經恢復不少，但卻一直裝作昏睡中狀態，因為擔心吉彩會看見他傷勢好轉後便離開瀋陽，回到朝鮮。



在一旁的良音卻始終無法認同吉彩，甚至他認為吉彩的存在對長賢來說根本是一種詛咒，長賢總是為了保護吉彩而受傷，吉彩也想起了自己看見長賢肩上長長的傷痕，才意識到原來當初在江華島搭救她的，不是她的相公從事官，而是李長賢。吉彩並沒有因為被良音說成是詛咒就打退堂鼓，她認為自己待在長賢的身邊，就是解開詛咒的最好方式。



長賢終於恢復，此時也傳來了清朝皇帝駕崩的消息，多爾袞上位，而此時朝鮮世子也得到了能夠回到家鄉的機會。清朝公主對長賢的心意卻沒有善罷甘休，她提出兩大條件，第一個是不前往蒙古進行和親，第二個就是要求賦予她獵捕清朝俘虜的權力。同時她也找來李長賢，知道他悲天憫人，總會私下解救俘虜，因此拿所有朝鮮俘虜來威脅長賢，只要李長賢不與吉彩分開，這些朝鮮俘虜都得葬送性命。



李長賢因此對吉彩說了重話，他希望吉彩跟隨朝鮮世子團隊一起回到朝鮮，安全也相對受到保障，原本吉彩想留下來，但他卻攻擊吉彩已婚的身分，應該回到夫君的身邊，藉此逼走吉彩。吉彩的千言萬語只化作一聲感謝，即使她在啟程的路上頻頻回首，卻再也看不到長賢的臉…長賢也只悠悠地自言自語著「像花一樣美麗地活著吧～」



吉彩回到故鄉，見到了親愛的家人朋友們，但她的夫君卻已經有了另一女子服侍，甚至那女子還大著肚子…吉彩走在路上也受到大家指指點點，被當作是已經被蠻夷奪走貞操的不潔俘虜女子，就連自己的父親都差點將親手吉彩掐死，以免她受到全村的惡毒批評。但吉彩就在此時告訴自己的丈夫，她已經在瀋陽把心給了李長賢，要求離婚…



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