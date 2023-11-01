不只劇迷等7年、李帝勳也時常「關心」的《Signal 信號》第2季有新進展！金銀姬編劇：「馬上就要來了」

希望是原班人馬！一個都不能少！！！

tvN懸疑刑偵劇《Signal 信號》於2016年播出，該部作品以「對講機」展開一場跨時空的交流，刑警朴海英（李帝勳 飾）和過去的刑警李材韓（趙震雄 飾）通過老式對講機，穿越時空、進行連接，聯手解決多起命案。劇情多數源自真實案件，令人身臨其境，吸引無數劇迷。並斬獲「第52屆百想藝術大賞」之「電視劇作品賞」。

이제훈 : 시그널2 꼭 나와야 한다.

작가님에게 계속 문자 보낼것



부라보 잘한다 이제훈 pic.twitter.com/Fbf5v6JUwM — 답정잊 (@sincerely840704) March 2, 2023

由於《Signal 信號》採「開放式結局」，留給觀眾們無限想像。即使終映逾7年之久，不少觀眾仍執著於「敲碗第2季」。「朴海英」李帝勳也和千千萬萬的劇迷們一樣期待，‎今年他曾在馬尼拉的記者會上表示‎：「我覺得一定會有第2季」、「會繼續給（金銀姬）編劇發訊息，問她什麼時候出第2季。」

시그널 2 란다 미쳐 진짜 !!!!!!!! pic.twitter.com/RueCWs8Zq9 — 고독 (@lo_dr_a) October 30, 2023

近期，金銀姬編劇出席「用電視劇溝通」的講座。據在場網友透露，編劇表示《Signal 信號》第2季就快來了，而且最先選角的就是李帝勳，這幾天應該就會發表正式新聞。‎年初便有韓媒報導編劇正在撰寫第2季的劇本‎，粉絲們無不誠心祈禱能夠再次見到金憓秀、趙震雄和李帝勳「鐵三角」組合。（註：講座於10月28日舉行）

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞