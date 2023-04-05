金牌編劇金銀姬正在編撰《Signal》第二季中...劇迷求原班人馬出演！6月先播金泰梨＆吳政世新劇《惡鬼》

韓劇圈大名鼎鼎的金牌編劇金銀姬重磅回歸！

金銀姬編劇被劇迷們奉為「懸疑推理劇匠人」，民眾熟悉的經典韓劇《Sign》、《幽靈》、《Three Days》皆出自她手。 2016年金編劇撰寫的刑偵懸疑劇《Signal》（信號）席捲全韓，一舉斬獲了第52屆百想藝術大賞電視類最佳劇本獎。 該劇圍繞一台對講機展開了一場跨時空的交流，將兩位生活在平行時空中的警察聯繫到了一起，刑警朴海英（李帝勳 飾）和過去的刑警李材韓（趙震雄 飾）通過老式對講機，穿越時空進行連接，聯手解決了多起命案，並且劇情大多數源自真實案件，一氣呵成，讓人身臨其境，播出當時就吸引了無數劇迷。《Signal》（信號）的大結局屬於開放式的，給觀眾留下了無限的遐想的同時也讓大家十分執著地等待《Signal》（信號）的第二季。

在無數觀眾的期待中也傳出了與《Signal》（信號）第二季相關的好消息。 有韓媒報導稱編劇金銀姬參與了5月即將上映的電影《Rebound》的劇本製作，同時提到了金編劇最近正忙於6月開播的SBS電視劇《惡鬼》和新作《Signal》（信號）第二季的劇本編撰中。 雖然只是短短的一句話，已然點亮了所有「信號迷」的希望，只要金編劇開始動筆，想必拍成電視劇呈現在觀眾面前就指日可待。 劇迷們也誠心祈禱能夠再次見到金憓秀、趙震雄和李帝勳鐵三角的合作。



在等待《Signal》（信號）第二季的期間，我們可以先觀看金銀姬編劇的新作《惡鬼》，該劇由吳政世、金泰梨和洪慶攜手主演，著是一部懸疑驚悚片，講述打開門就能看到有惡鬼的另一個世界，一個被惡鬼纏住的女人和能看到惡鬼的男人圍繞5種神體展開的可疑死亡故事。 金泰梨將飾演女主「具山英」，是一位白天打工、晚上學習準備9級公務員考試的國考生。 自從收到去世爸爸的遺物後，就發現自己周圍陷入不斷發生的可疑死亡中，逐漸發現自己正在變成另一個樣子。 吳正世飾演男主「廉海尚」，一位擁有一雙能夠看到鬼、神眼睛的富二代民俗教授。 在一次意外中認識了具山英，與小時候在自己眼前殺死母親的惡鬼再次相遇。 洪炅飾演警察大學首席出身的刑警「李洪璽」，在追逐升職的過程中，意外「具山英、廉海尚糾纏在一起，捲入了看了也不敢相信的事件中。 三人將在靈異世界一起懲兇除惡，一路互相扶持打怪升級。



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