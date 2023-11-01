不只剧迷等7年、李帝勋也时常「关心」的《Signal 信号》第2季有新进展！金银姬编剧：「马上就要来了」

希望是原班人马！一个都不能少！！！
tvN悬疑刑侦剧《Signal 信号》於2016年播出，该部作品以「对讲机」展开一场跨时空的交流，刑警朴海英（李帝勋 饰）和过去的刑警李材韩（赵震雄 饰）通过老式对讲机，穿越时空、进行连接，联手解决多起命案。剧情多数源自真实案件，令人身临其境，吸引无数剧迷。并斩获「第52届百想艺术大赏」之「电视剧作品赏」。
이제훈 : 시그널2 꼭 나와야 한다.— 답정잊 (@sincerely840704) March 2, 2023
작가님에게 계속 문자 보낼것
부라보 잘한다 이제훈 pic.twitter.com/Fbf5v6JUwM
由於《Signal 信号》采「开放式结局」，留给观众们无限想像。即使终映逾7年之久，不少观众仍执著於「敲碗第2季」。「朴海英」李帝勋也和千千万万的剧迷们一样期待，今年他曾在马尼拉的记者会上表示：「我觉得一定会有第2季」、「会继续给（金银姬）编剧发讯息，问她什么时候出第2季。」
시그널 2 란다 미쳐 진짜 !!!!!!!! pic.twitter.com/RueCWs8Zq9— 고독 (@lo_dr_a) October 30, 2023
近期，金银姬编剧出席「用电视剧沟通」的讲座。据在场网友透露，编剧表示《Signal 信号》第2季就快来了，而且最先选角的就是李帝勋，这几天应该就会发表正式新闻。年初便有韩媒报导编剧正在撰写第2季的剧本，粉丝们无不诚心祈祷能够再次见到金憓秀、赵震雄和李帝勋「铁三角」组合。（注：讲座於10月28日举行）
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