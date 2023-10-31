你有看過這樣的〈Smoke〉嗎？《Running Man》金東輝跳舞和辛叡恩87%像

《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）繼第一季〈Hey Mama〉，第二季又有超夯的〈Smoke〉Challenge！韓星成功的Challenge很多，但你有看過失敗(?)的Challenge嗎XD？

《Running Man》近幾集就有一個名場面，是曾演出《秘密森林2》、《Missing：他們存在過2》的演員金東輝，一開始表情很真摯大家以為「來真的」，結果漏拍和奇妙的姿勢馬上引來哄堂大笑，和他一起上節目的俞承豪似乎都替他感到丟臉，笑著笑著一邊向後躲起來……這集結束以後，《Running Man》成員們都還念念不忘，時不時拿出來調侃。



而製作單位還把金東輝的〈Smoke〉和辛叡恩的〈Fire〉等等Challenge剪輯在一起，回想當時辛叡恩是從NewJeans〈Hype Boy〉與〈OMG〉跳到SEVENTEEN小分隊夫碩順（BSS）的〈Fighting〉，真摯表情搭上奇妙舞姿就是忍不住讓人爆笑出聲啊！



快來看《Running Man》歷年「神奇」的Challenge吧，‎工作人員跳得都比來賓還好‎呢！（金東輝在13:55，辛叡恩在7:53）



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