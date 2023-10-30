「Watermelon Sugar」即將出道！《閃亮的西瓜》新劇照&搶先看：團服團照出爐，兒子卻向爸爸下跪

溫馨又熱血，由厲雲、崔顯旭、薛仁雅與申銀秀主演的《閃亮的西瓜》，今晚（30日）播出的新第11集，將呈現樂團「Watermelon Sugar」逐漸踏上正軌要站上舞台，全新劇照與搶先看片段已公開。

劇照可見「初戀記憶製造團」已完美變身「Watermelon Sugar」，成員河恩傑（厲雲飾）、河李燦（崔顯旭飾）、姜賢律（尹在燦飾）、李時國（李河旻飾）與盧世範（李秀燦飾）都穿上了尹清雅（申銀秀飾）設計的T恤，六人在粉紅色背板前合照，照片就是車恩宥（薛仁雅飾）拍的吧？



除了Watermelon Sugar團體照，劇中兩對CP的照片也沒少，河恩傑與車恩宥甜蜜相望？「父母」河李燦與尹清雅又有了什麼親暱互動呢？



搶先看片段已揭曉，經紀人吳馬周（安道奎飾）帶領著團員仿The Beatles（披頭四）專輯《Abbey Road》（艾比路）拍照，空檔時尹清雅幫河李燦整理儀容，河恩傑完全就是「兒子笑」看著父母。車恩宥忍不住把河恩傑的笑容拍下來，結果被河恩傑撞見，車恩宥害羞撇頭。另一邊河李燦也因為尹清雅不斷觸摸，突然害羞逃跑～！



搶先看片段目前已破千轉發，觀眾都很期待接下來的劇情發展。另外還有組劇照畫風驟變，因為河恩傑竟然向河李燦下跪！是為了避免爸爸發生意外？究竟恩傑守護李燦的作戰能否成功呢？



《閃亮的西瓜》每週一二晚間8點50於韓國tvN首播，香港觀眾每週一二晚間9點15分可於‎「黃viu」緊跟播出。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞