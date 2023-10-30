【韓網熱帖】為什麼要喝美式咖啡？

有網友發帖問：現在高三，經常去白鐘元咖啡店，總是看到前面後面的人都點美式咖啡。 現在快要成為大人了，覺得我也應該喝，所以今天第一次品嘗，真心覺得為什麼要喝這種煙頭泡水的味道...？ 好像只能全扔了ᅲ還不如喝冰沙奶泡

原PO轉載這則發問貼，表示：學生，再過幾年你就懂了



韓國網友評論：

1. 想當年，我也曾經好奇這個問題......

2. 我也覺得不好喝，純粹為了活命

3. 冰美式可以平息一切

4. 上班久了心裡一股火，需要滅火

5. 我上了年紀也依舊喝不下去...

6. 你怎麼知道煙頭的味道？

7. 我以前也這樣想，但現在1天不喝2杯就活不下去...

8. 只是當做覺醒劑罷了...

9. 我也曾經這樣想，現在只喝冰美式或不加糖漿的冰拿鐵kkk不喜歡太heavy或含糖的飲料，就只剩冰美式這一個選項

10. 最便宜，雖然苦澀但很清爽，不甜膩... 天熱的時候來杯冰美式，天堂就在這裡

11. 沒喝就感覺早晨沒開始...

12. 我以前也這樣想kkkk為什麼要喝洗輪胎的水？ 現在沒它活不了

13.在身體開始呼喚咖啡因之前，不喝也沒關係的kk

14. 讀大一時也覺得冰美式很惡心，神奇的是，2年級期末就喝超多了kkk

15. 我也曾以為一輩子都不會花自己的錢買冰美式

16. 因為苦可以醒神... 讀大學每次聽第一課時的課都要喝，於是上癮

17. 這是疲憊成年人的生存必須品... 連甜食都感到負擔的、被疲憊浸透的成年人

18. 我一開始也這樣kkk現在用美式輸血才能撐過一天kkk

19. 有種充電的感覺... 飯後來一杯感覺很踏實

20. 到了下午3點不攝取冰美式就撐不下去了

21. 確實不好喝，只有豆子燒焦的味道。 但孩子你也快要懂了。

出處：https://theqoo.net/hot/2981950381

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