SEVENTEEN珉奎爆料Hoshi酒後「惡習」：什麼都好，就是「手太辣」！Dino一句話畫龍點睛

YT頻道「Channel十五夜」近日公開新一期《羅暎錫的吵吵鬧鬧》（나영석의 와글와글），嘉賓是剛剛合作過花樣青春的SEVENTEEN。 席間珉奎爆料隊友Hoshi喝多後的反應，真的十分好笑XD

羅PD請大家來辦公室聚餐，聊到耍酒瘋的話題時，淨漢cue珉奎爆料和Hoshi、Dino的酒後趣事。 那是SEVENTEEN在布達佩斯拍MV的時候，有一次大家都喝醉了，平時酒後只是話多的Hoshi那天尤其醉，第一次展現出沒人知道的「酒瘋」。

Hoshi邀大家去他的房間續攤，拉著珉奎說真的很喜歡、說他一定會成功。 珉奎感到溫暖：「原來這哥的真心是這樣啊？」



接著問題出現了，珉奎爆料Hoshi的酒後習慣是「手很辣」！對勝寬還原當時場景：一巴掌拍在勝寬大腿上，啪的一聲！毫無防備的勝寬：「啊！」XD



Hoshi嘴裡不斷稱讚珉奎，手卻不斷大力拍在珉奎身上和臉上，令珉奎痛苦不已：「謝謝哥，但是可以不要再打了嗎？ 一直在重複講說過的話啊！」Hoshi立即否認：「不！你是SEVENTEEN的支柱！」又一巴掌拍在珉奎臉上XD



這時一旁的Dino也醉了，對於兩個哥哥酒後吐真言感到非常欣慰，看到珉奎閃躲便一臉認真地說：「哥，要聽Hoshi哥的話。」 畫龍點睛的一句話令全場爆笑！



但Hoshi對這段完全沒記憶，還以為自己下手很輕柔，無辜地說：「但孩子們的記憶卻是這樣（大力）！」 珉奎糾正：「不是孩子們的記憶，是現實如此！」



這段在韓網引起熱議：「夫教授被拍大腿的反應太好笑kkk情境重現kkk」「重看好幾次都覺得好笑」「珉奎講得也好有趣」「挨打演技超真實」「SEVENTEEN日常就是情景喜劇」XD



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