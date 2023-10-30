「Watermelon Sugar」即将出道！《闪亮的西瓜》新剧照&抢先看：团服团照出炉，儿子却向爸爸下跪

温馨又热血，由厉云、崔显旭、薛仁雅与申银秀主演的《闪亮的西瓜》，今晚（30日）播出的新第11集，将呈现乐团「Watermelon Sugar」逐渐踏上正轨要站上舞台，全新剧照与抢先看片段已公开。

剧照可见「初恋记忆制造团」已完美变身「Watermelon Sugar」，成员河恩杰（厉云饰）、河李灿（崔显旭饰）、姜贤律（尹在灿饰）、李时国（李河旻饰）与卢世范（李秀灿饰）都穿上了尹清雅（申银秀饰）设计的T恤，六人在粉红色背板前合照，照片就是车恩宥（薛仁雅饰）拍的吧？



除了Watermelon Sugar团体照，剧中两对CP的照片也没少，河恩杰与车恩宥甜蜜相望？「父母」河李灿与尹清雅又有了什么亲昵互动呢？



抢先看片段已揭晓，经纪人吴马周（安道奎饰）带领著团员仿The Beatles（披头四）专辑《Abbey Road》（艾比路）拍照，空档时尹清雅帮河李灿整理仪容，河恩杰完全就是「儿子笑」看著父母。车恩宥忍不住把河恩杰的笑容拍下来，结果被河恩杰撞见，车恩宥害羞撇头。另一边河李灿也因为尹清雅不断触摸，突然害羞逃跑～！



抢先看片段目前已破千转发，观众都很期待接下来的剧情发展。另外还有组剧照画风骤变，因为河恩杰竟然向河李灿下跪！是为了避免爸爸发生意外？究竟恩杰守护李灿的作战能否成功呢？



《闪亮的西瓜》每周一二晚间8点50於韩国tvN首播，香港观众每周一二晚间9点15分可於‎「黄viu」紧跟播出。



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