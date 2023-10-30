韓韶禧拿掉臉部穿環，網友惋惜「真的很漂亮」～新造型是腿部網襪紋身，作風依舊前衛！

人氣模特兒兼演員的韓韶禧，曾分享自己在臉部穿了環，作風前衛大膽，不過日前透露已摘掉，倒是腿部出現新的網襪紋身。

韓韶禧經常大方展現自己身上大片的紋身（又稱刺青，韓韶禧曾為了演員出道去除真的刺青，後來都是貼紋身貼紙），上月在IG曝光了全新「臉部穿環」造型，穿了多個眼下顴骨釘和唇環，雖然‎粉絲都尊重她的決定且稱讚很帥，但不免擔心演戲是否受影響，而她解釋「長時間才會留下疤痕，疤痕也可以用物理方式去除」、「只是做了想做的事」、「工作的時候拿掉就好，也可以為了工作不拿掉」。



28日韓韶禧久違更新Blog，透露自己已摘除臉上的環：「覺得試過就好了，現在已經都拿掉了。」還稱自己是「一定要試一下才會舒爽的性格」。回顧13日她上傳的照片，只見臉上的環已消失，取而代之的是OK繃，唇周也些微紅腫，看來當時已拿掉環並試圖讓傷口復原。



‎網友對此反應不是擔心疤痕，就是露出惋惜語氣呢！「不過穿得很漂亮」、「啊，但真的很適合」、「超級漂亮」、「不會留下疤痕嗎？」、「不痛嗎？嘴唇下方好像腫起來了」、「穿環的模樣應該也要拍部作品」、「不是耳朵，臉留下疤痕應該也是像痣一樣，不會太顯眼，穿環很適合但好快就拿掉了，好可惜」、「貼OK繃也很好看」。

而她昨（29）日發的最新照片又有新紋身了，這次不是臂膀是腿！左腿有一片花紋，右腿乍看穿了網襪，細看應是紋身啊！特別的時尚品味再次吸引網友爭相欣賞、稱讚。



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