《哲仁王后》「崔尚宮」車清華美美結婚♥ 金正賢、申惠善、申敏兒、金南佶等均出席婚禮

演出《哲仁王后》老愛「媽媽叫」（呼喊「娘娘」）一炮而紅的「崔尚宮」，演員車清華昨（27）日美美完婚，收到一眾同僚演員祝福。

昨日，車清華所屬經紀公司IOK Company先是釋出部分車清華婚紗照，晚間婚攝公司更釋出現場照片，讓無法參與婚禮的粉絲們一同感受車清華的幸福與喜悅。



據悉婚禮司儀由諧星金元孝擔任，金元孝同為諧星的妻子沈珍華則獻唱祝歌。演員裴文珠、白恩惠、金雅英也用三重奏方式演唱祝歌，再加上新郎亦親自獻唱，現場掌聲不斷。婚禮賓客包含了曾在《哲仁王后》合作過的「哲宗」金正賢與「哲仁王后」申惠善，《海岸村恰恰恰》「尹慧珍」申敏兒、「表美善」孔敏貞、「呂華貞」李鳳輦，還有《盜賊之歌》「李昀」金南佶、「李炚溢」李賢旭。台上台下星光熠熠，可見車清華在演藝圈人緣極佳。



車英華年43，新郎是年下企業家，兩人是在首爾某處舉行不公開婚禮。經紀公司表示車清華婚後仍會持續演員活動、會以更好的演技報答各位。車清華目前與申惠善三度合作的《勇敢的市民》正在韓國影院熱映中。



最後就來回顧最最最經典的「崔尚宮」名場面吧！崔尚宮戲裡戲外都要幸福啊♥



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