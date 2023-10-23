曾被罵到暫停拍攝的全昭旻決定退出《Running Man》，10月30日錄製最後一期

演員全昭旻宣佈退出《Running Man》。

今日（23日），全昭旻所屬經紀公司KINGKONG by STARSHIP方面發表公開聲明，表示：「全昭旻將於10月30日錄製最後一期《Running Man》，就此離開SBS的《Running Man》。 在這檔緣分不淺的節目中她也曾煞費苦心，在與《Running Man》成員們、節目組和公司長時間討論之後，也為了能夠在之後的表演中帶給大家更好的一面，她決定要有一段充電的時間。 感謝從2017年4月開始，在過去的6年時間裡與全昭旻共度每個週末的觀眾們，也希望大家繼續支持全昭旻。」



2017年全昭旻加盟《Running Man》時並未被所有觀眾看好，之後就開始了漫長的惡評之路。 被稱為「瘋子」的她為了配合節目人設，經常把自己打扮成「瘋子」一樣，這一點讓那些不想要新成員加入的節目粉不斷寫下惡評，還罵她太會搶鏡，以至於宋智孝連節目分量都保證不了，有偏激的觀眾更是湧入全昭旻、 甚至在她家人的SNS上留言詛咒，很多話不堪入目，另其身心疲憊，有一段時間全昭旻實在支撐不下去而缺席過《Running Man》一段時間。



對於全昭旻的離開，有不少觀眾表達了不捨，表示：「她真的很認真，不過她離開是對的，演員要維護好形象」、「不行，你不能走，太可惜了」、「我私下見過她一次，她比在節目中要文靜穩重得多，每次錄節目應該是提起十足的精神吧，確實很累」、「演戲和綜藝並行真的太累了，昭旻啊，辛苦了，作為節目的忠實觀眾，我很喜歡你」等。

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