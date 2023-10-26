以其人之道還治其人之身！《7人的逃脫》對症下藥懲治惡人，關鍵人物自曝真實身份！（EP.10）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，上週六播出第10集。

*以下包含《7人的逃脫》第10集關鍵劇情！



血之懲罰

上一集裡Matthew以保密無人島事件為由逼惡人們坦白各自最重要的的東西，這集開始「對症下藥」收緊圈套：車主蘭最重視醫生執照，Matthew便通過電視台釣魚曝光她受賄開具虛假懷孕證明; 高明智最重視教師職位，Matthew就通過學生家長爆料她賣畫受賄、出軌，高無法自證清白而被責令停職，兩個小孩也不知去向。

梁進謀最重視櫻桃娛樂，閔道赫便將他拖欠藝人薪酬的賬單交給旗下演員柳紅酒（金素妍 飾），柳紅酒立即聯合所有演員一起討債，令他不得不將公司抵押貸款，而債權人正是姜杞卓。





這一段金素妍超帥！！



南哲宇最渴望當上警察廳長，Matthew便派人在他衣服裡藏進毒品（就像他當初對待李輝昭那樣），再聯絡檢察廳對頭勢力展開調查，令他瞬間失去前途。

韓莫内最看重藝人生涯，Matthew試圖曝光莫内隱藏多年的真正家庭來搞垮名譽，但莫内請來演員扮演「優雅母親」，暫時逃過一劫。



對於琴羅熙，Matthew將她打暈後以扳手重擊手背，琴羅熙醒來後頓悟無人島船夫就是李輝昭。

真正的身份

盧坪喜當年背叛閔道赫後想要自盡，幸得梁進謀及時阻攔，並交給她一個嬰兒拜託照顧，坪喜給小孩起名盧漢娜，靠著責任感堅持活了下來。 其實這小女孩是K和莫奈的孩子，梁進謀對莫奈謊稱小孩已死，暗中交給坪喜。

檢察官嚴智萬被南哲宇下藥又被對頭調查，跟K談條件求幫忙，表示他知道K的秘密：其實K不是聖燦會長的親兒子，閔道赫才是！不出意外馬上就被K派人幹掉。



李輝昭找到了！

惡人們認定一切都是李輝昭搞鬼，瘋狂想找到他。 這時Matthew突然現身，表示已按照約定找到李輝昭，就在你們面前！



下集預告中，Matthew開始利用惡人們與K作對，稱這是沒能保護女兒的父親所能做出的最後贖罪。 Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架。



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