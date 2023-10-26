D+AF品牌大使「穿搭教科書」宋智雅首次來台！ 甜酷韓風大勢！D+AF秋冬新款美靴 厚底、粗跟超顯瘦 宋智雅甜喊終於喝到珍奶！大讚台灣人情味！

深受時尚部落客、網友口碑瘋狂推薦的人氣女鞋品牌D+AF，近年來全台積極設點，每每經過門市總是大排長龍，因其明亮寬敞且極具特色的韓系絕美店裝被譽為「全台最美鞋店」。

今年秋冬D+AF推出多樣百搭又時髦的靴款，不管是哪個風格都能駕馭，期待每一位女孩都能穿上D+AF展現自信穿搭，即便在寒冷的秋冬也要當可甜、可鹹、可辣的女孩！此外，適逢創立18周年，D+AF遠從韓國邀請品牌大使宋智雅來台出席「2023 D+AF秋冬新品發表會」，一同慶祝D+AF 18歲生日快樂，並透過有「穿搭教科書」美稱的宋智雅演繹甜酷時尚穿搭，迷人魅力完美展現！



宋智雅首次來台想喝珍奶 傳授心機穿搭術

D+AF品牌大使宋智雅首次來台，一襲黑色俐落套裝，穿上D+AF最新推出「Plus級加厚鬆糕底綁帶長靴」，一秒穿上擁有逆天長腿！除了現場完美演繹甜酷風韓系穿搭，近期宋智雅在YouTube成立新企劃「戀愛諮商中心」，身為「戀愛軍師」的宋智雅，更大方分享約會穿搭的「小心機」，正值秋意漸濃的時節，推薦可以穿上D+AF新款搭配同色系的短洋裝，甜美中帶一點性感個性，展現又甜又跩的自信態度。

宋智雅也透露她一直都很想來台灣旅遊，這次終於在D+AF 18歲生日之際如願來台灣！宋智雅認為台灣人非常熱情跟親切，來台短短時間可以感受到滿滿的溫暖！而提到台灣美食宋智雅雀躍道：「抵台第一天就迫不及待享用的珍珠奶茶！真的好好喝！好想要天天喝！」。



D+AF全新秋冬時尚美靴登場！可甜可鹹 滿足「美」一個女孩穿搭所需

D+AF近日釋出宋智雅2023秋冬時尚形象照，跟著宋智雅一起穿上D+AF美靴，展現自己的獨特魅力吧！主打款「素面方頭高跟瘦瘦靴」共推出3個顏色，方頭設計加上貼合小腿的剪裁，讓整體更修長，誰穿誰好看！此款也讓宋智雅讚不絕口：「在拍攝形象照時，就覺得這雙很好穿，很修飾腿型，3個顏色都很好搭，選不出來最喜歡哪一個顏色！非常適合包色的一款靴款！」。



想要擁有時髦大長腿嗎？一定要擁有D+AF的「Plus級厚底」系列靴款，皆為8cm加厚防滑鞋底，搭配貼心側拉鍊方便穿脫，一穿上便散發「Plus級」時尚感！綁帶設計展現率性酷辣風格，是宋智雅日常穿搭首選！她表示厚底設計穿起來非常舒服，是她的最愛！在宋智雅的個人Instagram上也可以看到她穿著這款作為日常搭配，一秒化身都市街頭的「甜酷女神」！

「甜酷韓風」靴款好評熱銷中，雙11優惠讓妳無痛入手！包色趁現在！

甜酷韓風來襲！D+AF秋冬時尚美靴已於官方網站以及全台實體門市好評熱銷中，搭上即將到來的雙11購物節熱潮，D+AF推出超值優惠活動，於11月8日至11月13日，指定鞋款享5折起優惠，讓每一位女孩都能無痛入手質感美鞋，穿出屬於自己的時尚態度！



【關於D+AF】

台灣人氣女鞋品牌D+AF於2005年網路發跡至今，多年來一直攻佔各大社群媒體版面，深受時尚部落客及小資族群的口碑瘋推！D+AF自從開立實體門市以來，也創下許多排隊盛況，並獲得「全台最美鞋店」的美稱。每季推出最新、豐富多元的流行指標女鞋，備齊大小全尺碼34~44號，讓每個女孩都不受限於鞋碼，都能在D+AF買到喜歡的鞋款。每間門市落實「Less ismore」一貫風格，減少鞋子陳列數量及擺設，並以溫柔奶油色系偕同自然光線，賦予整體空間平衡且舒適的療癒感，以拱門、圓弧、不規則形狀等元素，佐以綠植點綴，塑造出明亮、寬敞的購物環境，顛覆消費者對於一般鞋店的刻板印象，提供給消費者極致的沉浸式購物體驗。

D+AF官方網站：https://www.daf-shoes.com/

D+AF官方社群：https://www.instagram.com/dafshoes/

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