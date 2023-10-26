以其人之道还治其人之身！《7人的逃脱》对症下药惩治恶人，关键人物自曝真实身份！（EP.10）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，上周六播出第10集。

*以下包含《7人的逃脱》第10集关键剧情！



血之惩罚

上一集里Matthew以保密无人岛事件为由逼恶人们坦白各自最重要的的东西，这集开始「对症下药」收紧圈套：车主兰最重视医生执照，Matthew便通过电视台钓鱼曝光她受贿开具虚假怀孕证明; 高明智最重视教师职位，Matthew就通过学生家长爆料她卖画受贿、出轨，高无法自证清白而被责令停职，两个小孩也不知去向。

梁进谋最重视樱桃娱乐，闵道赫便将他拖欠艺人薪酬的账单交给旗下演员柳红酒（金素妍 饰），柳红酒立即联合所有演员一起讨债，令他不得不将公司抵押贷款，而债权人正是姜杞卓。





这一段金素妍超帅！！



南哲宇最渴望当上警察厅长，Matthew便派人在他衣服里藏进毒品（就像他当初对待李辉昭那样），再联络检察厅对头势力展开调查，令他瞬间失去前途。

韩莫内最看重艺人生涯，Matthew试图曝光莫内隐藏多年的真正家庭来搞垮名誉，但莫内请来演员扮演「优雅母亲」，暂时逃过一劫。



对於琴罗熙，Matthew将她打晕后以扳手重击手背，琴罗熙醒来后顿悟无人岛船夫就是李辉昭。

真正的身份

卢坪喜当年背叛闵道赫后想要自尽，幸得梁进谋及时阻拦，并交给她一个婴儿拜托照顾，坪喜给小孩起名卢汉娜，靠著责任感坚持活了下来。 其实这小女孩是K和莫奈的孩子，梁进谋对莫奈谎称小孩已死，暗中交给坪喜。

检察官严智万被南哲宇下药又被对头调查，跟K谈条件求帮忙，表示他知道K的秘密：其实K不是圣灿会长的亲儿子，闵道赫才是！不出意外马上就被K派人干掉。



李辉昭找到了！

恶人们认定一切都是李辉昭搞鬼，疯狂想找到他。 这时Matthew突然现身，表示已按照约定找到李辉昭，就在你们面前！



下集预告中，Matthew开始利用恶人们与K作对，称这是没能保护女儿的父亲所能做出的最后赎罪。 Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架。



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