Sulli遺作將於Netflix上架！《Persona：Sulli》以紀錄片展現故人真實生活，11月13日公開

製作公司MYSTIC STORY今日宣佈，歌手兼演員Sulli的遺作《Persona：Sulli》確定將於11月13日通過Netflix公開。

《Persona：Sulli》包含2個部份，分別是短篇電影《4：Clean Island》和長篇紀錄片電影《致真理》。

《4：Clean Island》講述「4」想要移居到世界上最乾淨的地方島嶼，必須坦白罪行才能通過奇妙的海關審查，為此講了一隻獨特的豬故事，由崔真理（Sulli）和黃美英、Gabi Park共同主演。 電影《希望：為愛重生》及劇集《人間失格》金智慧擔任編劇，曾執導多部MV和電影《為什麼來我家》的黃秀雅與金智慧共同導演。



《致真理》以採訪形式進行，展現作為演員和藝人的Sulli和二十五歲的崔真理在這段時間感受到的各種日常的煩惱與想法，講述大眾不知道的崔真理（Sulli）的生活。憑藉《繁榮之怒（Non-fiction Diary）》《龐克海盜地獄首爾！ Bamseom Pirates Seoul Inferno》等作品出戰多個電影節、實力獲得肯定的鄭潤錫擔任導演。



《4：Clean Island》已於今年9月在首爾西大門區的Laika Cinema獨家上映，《致真理》也在今年10月通過第28屆釜山國際電影節首度公開。



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