電影《Interview》曹汝貞＋鄭星一已完成拍攝！資深社會記者對連續殺人犯的特殊訪談即將上演！

電影《Interview》描述一位渴望著獨家報導的資深記者善珠（曹汝貞飾）將對一位犯下駭人聽聞，連續殺人11名的極惡罪犯英勳（鄭星一飾）提出要求進行特別訪談所展開的故事。日前已拍攝完畢，期待後製作業完成。

由《黑暗榮耀》鄭星一以及《寄生上流》曹汝貞所主演的新電影《Interview》，從7月中開始進行拍攝，歷經3個月的時間終於將所有畫面拍攝完畢，兩位演技派資深演員的合作令人期待。曹汝貞飾演一位對於案件相當執著的社會線記者善珠，她表示本次拍攝能夠圓滿安全地完成，非常感謝所有工作人員的協助，讓她感到相當幸福。雖然對每一部作品都傾盡全力，不過曹汝貞坦言自己對這次的角色非常擔心，不知道自己能否演好，談話間透露出對這角色有著相當特殊的情感。



鄭星一則是飾演一位思緒縝密，即使殺害了多達11個人卻也完全不露痕跡的極惡殺人魔英勳，鄭星一表示拍攝相當順利，沒想到這麼快就結束了，對於本次能夠挑戰密室驚悚的特殊題材，感到相當新鮮，而拍攝的現場也一直保持著相當愉快的氣氛，鄭星一覺得導演以及所有工作人員都搭配得相當完美，表達了自己對本次的合作相當感恩。導演也表示相當感謝兩位演員展現出完美演技，也請大家期待《Interview》明年能夠順利上映。



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