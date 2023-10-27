粉絲早知道BIGBANG G-Dragon的情況？這狀態和劉亞仁好像啊：魂不守舍，小動作不斷

25日晚韓媒驚爆BIGBANG成員G-Dragon吸毒，韓國仁川警察廳以違反毒品類管理相關法律的嫌疑對其進行了不拘留立案。

身為K-POP界的頂流，消息一經曝光震驚全亞洲的同時，也令粉絲們回憶起了幾個月前的事情。

今年5月9日，GD為參加CHANEL的活動經由仁川機場前往美國LA。 入關之前他接受了媒體的拍照，當時他的狀態有些「詭異」。 在保全人員的護衛下從保姆車上下來的GD步伐不穩，身體搖搖晃晃，在斑馬線前等候紅綠燈時GD又開始扭來就去像在鬆解身體。 之後進入機場的過程中，GD也顯示出了不安的模樣，不時抖手摸頭、抱著腦袋、聳肩等，小動作不斷，一秒都不停息。



當時影片公開時，被不少粉絲解釋稱是GD害怕鏡頭，不想被拍才這樣。 但昨天GD吸毒醜聞公開之後再來看這段影片，大家又有了不一樣的想法，尤其是粉絲們很擔心GD的狀態，留言表示：「真可惜，可能因為嗑藥了才這樣，希望有人能夠幫助他」、「雖然覺得他很可憐，但他肯定吸了」、「看到他這種魂不守舍的樣子，我真的好難過」等。 還有網友表示：「當時我看到這段影片之後大受打擊，一個禮拜瘋狂看他其他的影片，太傷心了，希望有人救救他，是嗑藥了吧」、「和劉亞仁當時給我的感覺一模一樣」、「如果看到他這個樣子還沒有疑心的話，只能說你有問題，已經這麼嚴重了」、「其實這段影片出來時大家就都猜到他嗑藥了，沒想到是真的」等。

另一段4月經由金浦機場出國的影片同樣引人注意，GD反覆將手拿出口袋、放入口袋，模樣很不正常。



2011年時，G-Dragon就曾因涉嫌吸食大麻而被檢方調查，當時被判了緩起訴。



【10/27最新消息】

GD通過律師發佈聲明：「首先我沒有使用毒品，而且與最近媒體報道的『違反毒品類管理法律』相關新聞內容無關。 不過我知道很多人都在擔憂，所以會積極誠實地配合搜查機構的調查。」

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