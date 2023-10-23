峰回路转！FIFTY FIFTY Keena控安圣日心理操纵回ATTRAKT怀抱，ATTRAKT宣布与其他成员解约

2023年夯曲〈Cupid〉原唱女团FIFTY FIFTY，与经纪公司ATTRAKT、外包管理及制作音乐之公司The Givers，三方合约纠纷官司从6月纠缠至今，今（23）日又有重大进度。

FIFTY FIFTY今年6月一状告上法院公司ATTRAKT违约，理由是不顾成员身体状况、收益结算不实等，而ATTRAKT反倒认为是外包公司The Givers失职，ATTRAKT代表全洪准不断向媒体控诉The Givers代表安圣日煽动FIFTY FIFTY等恶行恶状。

*前情提要：FIFTY FIFTY与公司ATTRAKT纠纷昨开庭：违反合约破坏信赖vs错在外包公司，仍愿继续合作‎

事情来到本月16日后便有了重大转变，成员Keena正式撤销上诉回到ATTRAKT怀抱、站到代表全洪准一边，20日接受《Dispatch》（D社）采访，谈了相当多自己、成员及成员父母被安圣日煽动、Gaslighting（心理操纵）的细节，ATTRAKT也公开安圣日打给Keena父亲的电话录音内容直指安圣日「诱骗成员」。



今日，ATTRAKT正式宣布已在19日与Keena之外的三名成员Saena、Sio与Aran解除合约，指责三名成员严重违反合约确未进行任何纠正已及反省，将继续讨论如何应对三名成员。

ATTRAKT在这期间数度喊话希望FIFTY FIFTY「不要被贪婪的大人们操控」，如今大动作解约，外界看来真的是「心死了」，也好奇FIFTY FIFTY会选择以Keena为中心重组，还是会让Keena solo出道。

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