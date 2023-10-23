《大力女子都奉順》VS《大力女子姜南順》！一樣的「大力女」設定，朴寶英VS李瑜美你更偏愛誰

《大力女子都奉順》之後，時隔6年又推出了擴張版，這次是《大力女子姜南順》。

在「大力女子」這個世界觀裡，都奉順和姜南順展現不同的魅力，不過她們也有共同點啦，那就是天生神力。 從《大力女子姜南順》開播開始，這部劇就逃不過被拿來和前作「都奉順」比較的命運，尤其是挑大樑的女主角朴寶英和李瑜美更是如此。



我們先從第一部《大力女子都奉順》說起。 朴寶英那可愛的臉蛋、嬌小的身材，配上大力士的人設，這樣的反差萌很難讓人不喜歡。演技精湛的她完美拿捏了「都奉順」的人格魅力，力氣大、胃口佳、性格好，與溫柔嬌俏的外形不同，實際上是個不小心碰到什麼就會粉碎，天生擁有怪力的大力女，根本和嬌柔不搭邊。可是這樣的都奉順在愛情面前也想展示身為女生的柔弱，渴望小鳥依人一般依賴男友，可是每次都不是很順利，正是這種反差巨大的設定讓觀眾們欲罷不能。再加上朴炯植飾演的富二代，在他的烘托之下，都奉順更顯可愛。 這對CP令該劇成為2017年韓國最受歡迎的劇集。



再來看看剛開播不久的《大力女子姜南順》，她是「都奉順」的遠房親戚，一樣天生擁有奇異力量。 姜南順的飾演者是李瑜美，劇中的她有一種呆萌美，而非朴寶英那樣的可愛，兩人是完全不同的表演風格。 並且「姜南順」中，女主角被刻畫得更加富有正義感，經常與惡勢力鬥爭，以此來體現無畏的勇氣。 不過「姜南順」中有金海淑和金廷恩飾演的外婆和媽媽也是大力女設定，兩人的故事甚至比女主角更有看頭，似乎有點掩蓋女主的部份光芒。



「姜南順」中也有感情線，呆萌大力女李瑜美配上純潔警察邕聖祐，目前來看這兩位的CP感和故事情節遠不如朴寶英和朴炯植，不過劇情剛剛開始，後續發展如何還不得而知。



總體來說，《大力女子姜南順》相比第一部還是差了一點點，不過作為「下飯劇」，還是值得一追，因為這部劇中的劇情還是很搞笑的。

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