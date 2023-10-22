李善均最快下週被警方傳喚，或將接受身體搜查！廣告界開展「抹去李善均」行動

因涉毒而接受內查的演員李善均最早將在下週被警方傳喚。

前幾日韓媒突爆頂級大咖L某吸毒的消息，震驚全國，他名氣不輸最年輕的影帝劉亞仁，且2001年出道，雖然媒體未揭露真名，但網友根據多條線索鎖定L某就是李善均，引起全網譁然。接著警方又透露毒品供應者藉機敲詐李善均一事，他為了隱瞞吸毒一事向對方提供了3.5億，連日來的勁爆信息另其形象坍塌。

而李善均方面在20日通過一份聲明表示，「我向與此案有關的某個人A先生持續受到侮辱和威脅，因此已向執法機關提交了投訴書。 」然而，這份聲明反而引發了更多猜疑。 李善均方面對於當前「提出的」猜疑表示正在核實事實，並表示將誠實地配合可能進行的執法機關調查等，但由於發佈了含糊其辭的聲明，導致公眾對他的失望程度加深。 雖然在內部調查進行中，很難輕率地判斷是否存在犯罪行為，但作為從未涉嫌過任何事情的李善均，被捲入吸毒嫌疑本身已經給公眾帶來了巨大的失望。



除此之外，人們還對李善均在因吸毒一事而被敲詐期間接受了電影《No Way Out》的邀約，並堅持進行拍攝的行為表示譴責。 即將上映的電影以及廣告界也陷入了緊急狀態。 某家營養品品牌以及李善均和妻子一起擔任代言人的電信公司都下架了廣告，參與了「抹去李善均」的行動。

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