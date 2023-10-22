李善均最快下周被警方传唤，或将接受身体搜查！广告界开展「抹去李善均」行动

因涉毒而接受内查的演员李善均最早将在下周被警方传唤。

前几日韩媒突爆顶级大咖L某吸毒的消息，震惊全国，他名气不输最年轻的影帝刘亚仁，且2001年出道，虽然媒体未揭露真名，但网友根据多条线索锁定L某就是李善均，引起全网哗然。接著警方又透露毒品供应者藉机敲诈李善均一事，他为了隐瞒吸毒一事向对方提供了3.5亿，连日来的劲爆信息另其形象坍塌。

而李善均方面在20日通过一份声明表示，「我向与此案有关的某个人A先生持续受到侮辱和威胁，因此已向执法机关提交了投诉书。 」然而，这份声明反而引发了更多猜疑。 李善均方面对於当前「提出的」猜疑表示正在核实事实，并表示将诚实地配合可能进行的执法机关调查等，但由於发布了含糊其辞的声明，导致公众对他的失望程度加深。 虽然在内部调查进行中，很难轻率地判断是否存在犯罪行为，但作为从未涉嫌过任何事情的李善均，被卷入吸毒嫌疑本身已经给公众带来了巨大的失望。



除此之外，人们还对李善均在因吸毒一事而被敲诈期间接受了电影《No Way Out》的邀约，并坚持进行拍摄的行为表示谴责。 即将上映的电影以及广告界也陷入了紧急状态。 某家营养品品牌以及李善均和妻子一起担任代言人的电信公司都下架了广告，参与了「抹去李善均」的行动。

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