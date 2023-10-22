【韓網熱帖】《我的女神室友斗娜》開播卻有觀眾稱「被劇照給騙了」，劇中不如劇照美？引爆韓網友熱議

Netflix新劇《我的女神室友斗娜》20日正式上線。

《我的女神室友斗娜》由「國民初戀」秀智搭檔梁世宗主演，劇情改編自人氣網漫《愛上姐姐的理由》，講述隱退演藝圈的人氣女明星「李斗娜」，與平凡大學生「李元峻」同住在Share House 裡展開的羅曼史。秀智在劇裡飾演美豔女明星「李斗娜」，她曾是超人氣偶像組合的主唱，某次活動中突然宣佈隱退，住進大學生們的Share House。

早前公佈的個人宣傳照中，秀智穿著華麗的服飾登上舞台，還有幕後的練舞畫面等，都讓粉絲們看了相當有共鳴，閃回到了秀智還是miss A時期。

隨著電視劇的開播，就有網友表示「感覺被《斗娜》的劇照給騙了」、「根本不是我所期待的秀智顏值」，對劇中呈現出的秀智形象表達了不滿。

網友把劇照放在了論壇PANN上討論，引發了廣大網友的熱議：

1. 我覺得她完全就是本色出演，魅力爆棚，非常美

2. 我現在正在看劇，她真的美呆了

3. 劇裡要比劇照漂亮多了，非常非常美

4. po主在說什麼，她每次亮相我都在驚歎她的美貌

5. 秀智的臉瘦太多了，本來鼻子就大，嘴巴也突，還有顴骨都很高，現在更明顯了

6. 秀智確實很美，但是我懂po主的意思，漫畫裡的李斗娜是那種張揚華麗的美，秀智太清純端莊了，感覺Karina那樣的顏值會更適合

7. 看到她就忍不住驚歎，太美了，要顏值有顏值，要身材有身材，要演技有演技，完美無缺，好想要她這張臉

8. 我才看了1集，只覺得她美瘋了

9. 預告片裡的顏值最高，劇中沒了濾鏡不太像女大學生，更像安娜（秀智主演的電視劇《安娜》中的角色），也不知道演技有沒有比安娜時期好，覺得太肉麻了，看了一集就放棄了

10. 可能太瘦了，乾瘦乾瘦的，沒有水份的感覺

11. 看了預告之後覺得她太美了，不愧是秀智啊，連眼珠子都那麼美

12. 我也是看了劇照之後很期待，男女主其實都不適合大學生的角色

13. 一看就知道劇情很無趣，演技也很爛，《安娜》真的很好看，只能說當時遇到了好劇本

14. 秀智也老了，果然歲月誰都不會放過

15. 演技怎麼說呢

16. 臉的骨骼太寬了，演技也很生澀，都已經出道多少年了，怎麼實力一點都沒長

原文：https://pann.nate.com/talk/371222823#replyArea

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞