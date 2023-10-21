《婚禮大捷》播前看點：大勢路雲再演古裝愛情劇！鰥夫與「寡婦」趙怡賢搞笑扮民間月老

Viu Original原創古裝浪漫喜劇《婚禮大捷》，劇情描述鰥夫沈正宇（路雲飾）和寡婦鄭順德（趙怡賢飾）當起人間月老展開戀愛大作戰，光《戀愛不可抗力》路雲與《殭屍校園》趙怡賢這對演員組合便吸睛不已！播出前戲劇看點就在這！

大勢演員路雲&趙怡賢搭檔

帥氣偶像出身的路雲，自主演《意外發現的一天》（偶然發現的一天）便擄獲大批劇迷，後來的《還有明天》、《戀慕》，以及前陣子完結的《戀愛不可抗力》都帶來高討論度。《戀愛不可抗力》才播畢，路雲馬上就要帶來《婚禮大捷》，讓劇迷沒有追劇空窗期呢！



趙怡賢從《機智醫生生活》扮演實習醫生「張潤福」開始便受到關注，主演《殭屍校園》更是一砲而紅，和路雲都是事業蒸蒸日上的大勢演員啊！



路雲帥氣三披韓服演古裝劇

路雲與朴恩斌主演的《戀慕》可是他生涯重要作品，當時收視率最高飆破12%，路雲古裝扮相帥氣更是受到相當多讚賞，《戀愛不可抗力》同樣也是，網友都說路雲很適合韓服、穿上韓服搭上帥氣臉蛋的整體效果更是絕了！如果敵擋不了路雲的韓服魅力，那可不能錯過最新的《婚禮大捷》！



不過，也不能忽略我們女主角！趙怡賢韓服裝扮被網友稱讚看起來素雅又漂亮，和路雲一樣非常適合呢！



鰥夫寡婦搞笑替人做媒，自己也墜入愛河？

《婚禮大捷》時空放在朝鮮時代，路雲與趙怡賢一個扮鰥夫一個扮寡婦，鰥夫「沈正宇」和寡婦「鄭順德」合力成立婚姻中介所，要替朝鮮孤男寡女牽紅線，一場場搞笑的婚姻大作戰就要展開！最令人好奇且心動的是，兩人替他人牽一牽紅線，牽到了彼此身上？



稱職綠葉一一登場

介紹完男女主角，怎麼能不介紹配角們？《惡鬼》朴志暎、《財閥家的小兒子》趙漢哲、《三流之路》陳熙瓊……等等都將在《婚禮大捷》中扮演一角，會和路雲與趙怡賢產生什麼火花呢，同樣敬請期待！



Viu Original原創古裝浪漫喜劇《婚禮大捷》將於本月30日起逢星期一、二晚上在‎「黃Viu」上架，絕不能錯過兩名大勢演員與稱職綠葉們的精彩演出！

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