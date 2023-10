韓國12人混聲組合兼跆拳道表演隊KTIGERS ZERO震撼登陸澳門

以流行舞蹈結合跆拳道的表演風格聞名,號稱世界最強的韓國跆拳道武道表演團隊KTIGERS的小分隊兼12人男女混聲組合KTIGERS ZERO,宣佈將於2023年12月31日(日)及2024年1月1日(一)一連兩天假澳門百老匯™️ (百老匯舞台)舉行共三場由 D-SHOW及Official Hallyu Entertainment主辦的「KTIGERS ZERO LIVE SHOW [THE SPECTRUM] IN MACAU」。

於1990年成立的KTIGERS,是一隊志在把跆拳道結合KPOP和雜技等多種文化媒體,創出獨具一格表演模式的跆拳道表演團隊。以「融合跆拳道」 打出一片天的KTIGERS上遍各大電視節目,他們跟著流行歌打起跆拳道,招招到位,就連韓國舞王RAIN看了都忍不住站起來叫好!

在2019年KTIGERS宣佈推出12人男女混聲組合KTIGERS ZERO,推出專輯和MV之餘, 更曾於北美洲進行巡迴演出。是次KTIGERS ZERO將作為團體代表進行世界巡迴演出,澳門有幸成為其中一站。而今日KTIGERS ZERO更釋出首段宣傳影片,為演唱會造勢。片段中12人在不同的場景中展示了各式帥氣兼高難度技巧跆拳道動作,看得人目瞪口呆之餘,更讓大家不禁開始期待他們的現場演出的精彩程度!

票價以及公開售票時間等詳情將稍後公告,各位粉絲們記住留意最新消息,別錯過這一場既帥氣而夢幻的舞台啊!

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究