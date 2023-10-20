韩国12人混声组合兼跆拳道表演队KTIGERS ZERO震撼登陆澳门

以流行舞蹈结合跆拳道的表演风格闻名，号称世界最强的韩国跆拳道武道表演团队KTIGERS的小分队兼12人男女混声组合KTIGERS ZERO，宣布将於2023年12月31日(日)及2024年1月1日(一)一连两天假澳门百老汇™️ (百老汇舞台)举行共三场由 D-SHOW及Official Hallyu Entertainment主办的「KTIGERS ZERO LIVE SHOW [THE SPECTRUM] IN MACAU」。

於1990年成立的KTIGERS，是一队志在把跆拳道结合KPOP和杂技等多种文化媒体，创出独具一格表演模式的跆拳道表演团队。以「融合跆拳道」 打出一片天的KTIGERS上遍各大电视节目，他们跟著流行歌打起跆拳道，招招到位，就连韩国舞王RAIN看了都忍不住站起来叫好！

在2019年KTIGERS宣布推出12人男女混声组合KTIGERS ZERO，推出专辑和MV之余， 更曾於北美洲进行巡回演出。是次KTIGERS ZERO将作为团体代表进行世界巡回演出，澳门有幸成为其中一站。而今日KTIGERS ZERO更释出首段宣传影片，为演唱会造势。片段中12人在不同的场景中展示了各式帅气兼高难度技巧跆拳道动作，看得人目瞪口呆之余，更让大家不禁开始期待他们的现场演出的精彩程度！

票价以及公开售票时间等详情将稍后公告，各位粉丝们记住留意最新消息，别错过这一场既帅气而梦幻的舞台啊！

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